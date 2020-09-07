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Работа на карантине: почему "удаленка" подняла спрос на домашний сервис

7 сентября, 06:30

Александр Панченко , Игорь Тимофеев

Когда люди больше времени проводят дома, то и дом изнашивается быстрее, говорят эксперты

Эпидемия коронавируса и введенный в связи с ней карантин существенно повлияли на рынок бытовых услуг в Украине: по данным экспертов, он не сократился, а расширился. Почему удаленная работа увеличила спрос на домашний сервис – разбирался сайт "Сегодня".

"Когда люди больше времени проводят дома, то и дом изнашивается быстрее: забивается канализация, текут краны, ломаются выключатели, портятся обои, – анализирует независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина. – Кто-то, работая дома, подкопил денег, заметил потертые шпалеры и решил параллельно с "удаленкой" сделать ремонт, заодно и за мастерами присмотреть, чтобы не халтурили".

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С Пашкиной согласна и руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.

"У многих не хватает времени, инструментов, умения или желания заниматься ремонтом по дому. Ведь нет смысла нанимать строительную бригаду, чтобы повесить полочку в ванной или собрать стол", — рассказывает Ольга Сорока

Ранее сайт "Сегодня" писал, какие еще профессии нужны будут осенью, кроме электрика, сантехника и "мужа на час".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Меняем профессию: на чем можно заработать во время карантина".

О том, как в карантин, не выходя из дома, заполнить холодильник продуктами, купить лекарства, оплатить коммунальные услуги и так далее, смотрите в сюжете:

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работа рынок труда удаленная работа работа на дому

Источник: Сегодня

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