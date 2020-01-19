"Работа продолжается": МВФ готов выделить Украине 5,5 миллиардов долларов

Директор фонда назвала условия, при которых Киев получит деньги

/ Фото: AFP

Международный валютного фонда не начнет новую программу расширенного финансирования Украины до выполнения ранее установленных условий.

Об этом, как сообщает "Укринформ", директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила 17 января, презентуя в Вашингтоне результатов нового исследования Фонда.

"Что касается Украины, мы достигли соглашения на рабочем уровне, которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наш персонал продолжает взаимодействовать с Украиной", – отметила Георгиева.

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Она отметила, что как только согласованные сторонами условия будут выполнены, будет созван Исполнительный совет МВФ, который примет решение о запуске новой программы финансирования в размере 5,5 млрд долларов.

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Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев. Сейчас между Украиной и Международным валютным фондом, сообщил глава правительства, ведется "техническая работа".

В декабре министр финансов Оксана Маркарова утверждала, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.

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