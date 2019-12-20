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Работа в "Укроборонпроме": Мустафа Найем поразил размером зарплаты

20 декабря, 21:30

Журналист и экс-нардеп Найем, который проработал в концерне всего месяц, задекларировал первую зарплату

Мустафа Найем. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Мустафа Найем. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", вокруг которого в последнее время бушует немало коррупционных скандалов, Мустафа Найем за месяц получил больше 300 000 гривен зарплаты. Именно такая сумма указана в его декларации.

В документе отмечается, что 2 декабря Найем по месту основной работы в концерне "Укроборонпром" получил 310 521 гривен зарплаты.

На пост замглавы "Укроборонпрома" Мустафа Найем был назначен 21 ноября.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Украине продолжают расти зарплаты. В третьем квартале средняя заработная плата по стране достигла 382 евро, однако все равно остается значительно ниже, чем в соседних странах.

Так, по данным экспертов Нацбанка, работники в Чехии получают 1309 евро (то есть в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Польше – 1142 евро (в три раза), в России – 636 евро (в 1,7 раза).

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При этом медсестры в Украине получают самую низкую зарплату в Европе – 4573 гривен.

А вопросу выплаты задолженностей по зарплате шахтерам Кабмин посвятил не одно заседание.

Напомним, в гривневом эквиваленте средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 гривен.

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зарплаты Укроборонпром зарплата чиновников

Источник: Цензор

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