Работают на свои карманы: Гройсман призвал руководство "Нафтогаза" вернуть премии

Премьер напомнил топ-менеджерам компании о прямой и безусловной обязанности

Фото: Кабинет министров Украины

Руководству компании "Нафтогаз Украины" следует вернуть полученные премии. Об этом 2 июля заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Полтаве, информирует правительственный портал.

"Предлагаю, чтобы они вернули премии – это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку", – сказал глава Кабинета министров.

Он назвал назвал прямой и безусловной обязанностью руководства "Нафтогаза" обеспечить транзит газа европейским потребителям после 2020 года и увеличить собственную добычу ради энергетической независимости государства.

По словам Гройсмана, в свое время компания провалила программу по добычи газа-2020, утвержденную правительством.

"Они неэффективно построили собственную стратегию, и сейчас есть проблема. Но конкуренция на рынке (благодаря конкурсам) даст возможность быстро двигаться дальше. А относительно руководства НАК (Национальной акционерной компании, – Ред.), то у меня нет с ними дискуссий. Они – достаточно циничный монополист, с которым мне не по пути. Я заставил их в мае и в последующие месяцы снизить цены на газ для населения. Они должны продолжать это и дальше", – подчеркнул он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заработал за 2018 год 286,5 млн грн, из которых 261 млн грн составила премия за победу в Стокгольмском арбитраже. Первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома получил 27,5 млн грн, заместитель председателя правления и финансовый директор Сергей Коновец – 22,7 млн грн, член правления Юрий Колбушкин – 17,3 млн грн, член правления Олег Прохоренко 20,6 млн грн, член правления Николай Гавриленко – 14,7 млн грн.

В январе 2019 года Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. Его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии. Позже контракт с Коболевым был продлен с рядом условий.

Спор Гройсмана и Коболева также связан с ценами на газ:

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