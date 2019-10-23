Работают по одному "темнику": политтехнолог заметил сходство заявлений Коломойского и Геруса

Андрей Герус / Фото: president.gov.ua

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус продвигает ранее озвученные инициативы бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом написал политтехнолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

"Прочитал интервью с главным энергетическим депутатом Андреем Герусом, который протолкнул поправку, которая открыла для Коломойского импорт электроэнергии из России . Один вопрос не раскрыт – Герус Коломойскому темники пишет? Или Коломойский Герусу? Или кто-то третий обоим?", – написал Голобуцкий.

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Он напомнил, что в августе Игорь Коломойский в интервью предложил никем раньше не обсуждаемую схему приватизации государственной генерирующей компании "Центрэнерго" – в пакете с госшахтами. И вот ныне председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус начал продвигать такую инициативу.

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"Чтобы не обвиняли в манипуляциях, приведу слова Геруса по приватизации "Центрэнерго" дословно:" Считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, в которых запас угля и которые могут работать, объединить их с "Центрэнерго" и продать", – написал Голобуцкий.

Напомним, британское издание The Financial Times считает, что в результате запланированной реформы рынка электроэнергии владеющий ферросплавными заводами бизнесмен Игорь Коломойский может получить возможность платить за электроэнергию меньше .

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