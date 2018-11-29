Работодатели погасили часть долгов по зарплатам украинцев

С начала года сумма задолженности все равно серьезно выросла

В Украине по итогам октября-2018 по сравнению с сентябрем-2018 сократилась общая задолженность по зарплате – на 0,2%, до 2,88 млрд гривен. В сентябре-2018 задолженность по зарплатам составляла 2,89 млрд гривен.

При этом с начала 2018 года сумма все равно заметно выросла – на 21,8%

По данным официальной статистики, из общей суммы задолженность по зарплате экономически активных предприятий на 1 ноября составляет 1,695 млрд грн.

Как сообщает Госстат, сокращение задолженности по заработной плате в октябре по сравнению с сентябрем зафиксировано в Ивано-Франковской (на 8,2%), Луганской (на 6,5%), Волынской (на 4,4%), Ровенской (на 3,8%), Запоржской (на 3,4%), Кировоградской (на 2,7%), Винницкой (на 1,8%), Николаевской (на 1,2%), Одесской (на 0,2%) областях и г. Киеве (на 4%).

Увеличение задолженности наблюдалось в Черновицкой (в 6,8 раза), Тернопольской (на 15,7%), Херсонской (на 14,4%), Закарпатской (на 10%), Житомирской (на 8,8%), Харьковской (на 6,3%), Хмельницкой (на 5,7%), Полтавской (на 4,9%), Киевской (на 4,1%), Сумской (на 3,7%) областях.

Напомним, Минсоцполитики планирует ввести пеню для работодателей за задержки зарплат. Проект соответствующего закона уже направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и сторон социального диалога. В документе, кроме пени, прописаны и другие способы соцзащиты работников.

А с октября 2018 года для работодателей действует система штрафов за неправильную регистрацию работников и задержку их зарплат:

По официальным статданным, в октябре-2018 зарплаты украинцев выросли на 14%. При этом номинальная зарплата штатных работников составила в среднем 9 218 гривен.