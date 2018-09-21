Работу над бюджетом-2019 продолжит Рада

Сегодня, 14:34

Парламент переходит к обсуждению главного финансового документа страны

Фото: AFP
Фото: AFP

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что законопроект о государственном бюджете на 2019 для дальнейшей работы переходит в парламент.

По словам Парубия, работа нардепов над главным финансовым документом страны – следующий этап после представления правительственного проекта закона о госбюджете-2019.

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"Представление проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2019 завершено ... С этого момента парламент переходит к обсуждению этого бюджета", – отметил спикер Верховной Рады.

Напомним, проект бюджета-2019 Кабмин принял 15 сентября. Сейчас документ уже зарегистрирован в Верховной Раде, правительство презентовало его депутатам 21 сентября.

Рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%. Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.  Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%. 
бюджет, Рада, парламент, Парубий, бюджет-2019

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Источник:

УНИАН

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