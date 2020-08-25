Рада дала добро на "исключительный" кредит ЕС для Украины

Деньги направят на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

Верховная Рада Украины в ходе внеочередного заседания 25 августа ратифицировала меморандум с Европейским Союзом о получении Украиной макрофинансовой помощи в сумме до 1,2 млрд евро. "За" проголосовали 248 народных депутатов.

Реклама

"В связи с негативными финансово-экономическими последствиями, обусловленными распространением острой респираторной болезни COVID-19, Европейский парламент и Совет 25 мая 2020 года приняли окончательное решение о возможности предоставления "исключительной" макрофинансовой (кредитной) помощи странам Европейской политики соседства, в частности Украине", – говорится в пояснительной записке к документу.

Читайте также: Украина получит миллиардный кредит от ЕС: Зеленский отреагировал

Как уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, решение Рады позволит Украине в ближайшее время получить от ЕС 600 млн евро.

"Верховная Рада ратифицировала Меморандум и Кредитное соглашение на получение "исключительной" макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро. Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш суммой 600 млн евро", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В тренде Гривня окрепла после длинных выходных: официальный курс доллара

Реклама

Напомним, 23 июня Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией подписали министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко. В целом такая помощь ЕС предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал о новой программе Международного валютного фонда (МВФ) для Украины:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама