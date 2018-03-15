Рада доукомплектовала Счетную палату и выбрала ее главу

В четверг, 15 марта, Верховная Рада укомплектовала Счетную палату Украины и назначила ее главой народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Валерия Пацкана.

По итогам рейтингового голосования из 22 кандидатур, поданных профильным парламентским комитетом, Рада назначила девять членов Счетной палаты. За такое решение проголосовали 263 парламентария на заседании в четверг.

После этого спикер парламента Андрей Парубий внес кандидатуру нардепа Пацкана, которого предыдущим голосованием Рада ввела в состав Счетной палаты – на должность главы Счетной палаты. За его назначение проголосовали 309 парламентариев.

"Я хочу вас заверить, что этот орган будет работать по-новому. Не по-новому, как было в некоторых лозунгах. Я обещаю вам, что новый орган будет отчитываться у вас в парламенте. Я обещаю вам, что за все проверки, которые будут проведены, будут отчеты. Я надеюсь на ваше доверие и сотрудничество. Поздравляю всех членов Счетной палаты с избранием", – заявил Пацкан.

Напомним, летом 2017 года мы писали о том, что в неформальных беседах депутаты от "Народного фронта" надеялись, что БПП поддержит их кандидата Людмилу Денисову в обмен на должность главы Счетной палаты. Отметим, 15 марта 2018 года Рада поддержала кандидатуру Денисовой на должность омбудсмена.