Рада доукомплектовала Счетную палату и выбрала ее главу

Сегодня, 18:30

Избранный главой Счетной палаты нардеп Пацкан пообещал, что орган будет работать "по-новому" и прозрачно

Фото: Facebook / BPP.Solidarnist.official
Фото: Facebook / BPP.Solidarnist.official

В четверг, 15 марта, Верховная Рада укомплектовала Счетную палату Украины и назначила ее главой народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Валерия Пацкана.

По итогам рейтингового голосования из 22 кандидатур, поданных профильным парламентским комитетом, Рада назначила девять членов Счетной палаты. За такое решение проголосовали 263 парламентария на заседании в четверг.

После этого спикер парламента Андрей Парубий внес кандидатуру нардепа Пацкана, которого предыдущим голосованием Рада ввела в состав Счетной палаты – на должность главы Счетной палаты. За его назначение проголосовали 309 парламентариев.

"Я хочу вас заверить, что этот орган будет работать по-новому. Не по-новому, как было в некоторых лозунгах. Я обещаю вам, что новый орган будет отчитываться у вас в парламенте. Я обещаю вам, что за все проверки, которые будут проведены, будут отчеты. Я надеюсь на ваше доверие и сотрудничество. Поздравляю всех членов Счетной палаты с избранием", – заявил Пацкан.

Напомним, летом 2017 года мы писали о том, что в неформальных беседах депутаты от "Народного фронта" надеялись, что БПП поддержит их кандидата Людмилу Денисову в обмен на должность главы Счетной палаты. Отметим, 15 марта 2018 года Рада поддержала кандидатуру Денисовой на должность омбудсмена.
рада, денисова, омбудсмен, Пацкан, БПП, народный фронт

Вы сейчас просматриваете новость "Рада доукомплектовала Счетную палату и выбрала ее главу". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Савченко призналась, что пришла в Раду с оружием

Сегодня, 17:21

Нардеп дала странный ответ журналистам относительно гранат, которые якобы у нее обнаружили

Политика

Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В Раде объяснили, как долго и почему Савченко останется неприкосновенной

Сегодня, 14:59

Рада может рассмотреть снятие неприкосновеннсости с Савченко не раньше, чем через пять дней
Загрузка...

Политика

Евгений Бакулин. Фото: facebook.com/YevgeniyBakulin

Рада разрешила задержание и арест Бакулина

Сегодня, 11:42

Генпрокурор рассказал, в каких преступлениях подозревается нардеп, и сколько денег он украл

Экономика

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Миссия выполнена: Гонтарева отчиталась в Верховной Раде

Сегодня, 13:26

По словам Гонтаревой, в результате ее работы в НБУ украинские банки здоровы, а курс нацвалюты - свободен
Загрузка...