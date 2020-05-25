Рада готовится к амнистии капиталов: о чем ведутся дискуссии

Закон хотят принять в этом году, чтобы обеспечить его вступление в силу с 2021 года

В Украине, где рассматривают возможность изменить Налоговый кодекс, Верховная Рада планирует принять закон об амнистии капитала. Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью УНИАН.

По его словам, закон об особенностях применения специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательства (об амнистии капиталов) необходимо принять в 2020 году с тем, чтобы он вступил в силу с 1 января 2021 года.

"Надо принимать закон сейчас и вводить в действие с 1 января 2021 года... Законопроект № 1232 об особенностях применения специального декларирования за нарушение физическими лицами налогового и другого законодательства был зарегистрирован мною еще в сентябре 2019 года. На данный момент документ дискутируется у нас в команде. К сожалению, процесс затянулся, хотелось бы, чтобы его рассматривали быстрее. Основное – это освобождение от ответственности за налоговое правонарушение и от самой финансовой ответственности в случае, если лицо задекларирует свои доходы в указанные сроки и заплатит пять процентов от их размера", – сказал Гетманцев.

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Народный депутат отметил, что основные дискуссии в отношении данного документа ведутся вокруг количества и размера ставок.

"Пять процентов – обычная ставка, но могут быть еще как пониженная, так и повышенная ставки. Допустим, пониженная может применяться, если лицо покупает на эти деньги государственные ценные бумаги", – добавил глава профильного парламентского комитета.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы страны.

Видео: president.gov.ua

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