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Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризация

23 августа, 04:30

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

В системе ценообразования ЖКХ нужно навести порядок, говорит Борис Кушнирук

Верховная Рада всерьез озаботилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект о всеобщей реструктуризации долгов за ЖКУ, который должен ужесточить наказания для неплательщиков. Сократятся ли долги – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что жилищно-коммунальное хозяйство требует системной реформы. Одна только реструктуризация не исправит ситуацию с платежами, считает эксперт, если не будет решен вопрос устаревших сетей, в которых теплопотери в разы выше, чем в развитых странах. Если не будут разработаны эффективные модели теплоснабжения с учетом особенностей каждого населенного пункта.

"Прежде всего нужно менять модель оплаты за жилищно-коммунальные услуги, переходить к абонентской плате. При такой модели платежи разбиваются на 12 месяцев равными частями, а по итогам года делается перерасчет. Это снизит нагрузку на домохозяйства в зимний период, и значительной части населения субсидии вообще не понадобятся", – считает Борис Кушнирук.

Система абонплаты, по мнению эксперта, даст поставщикам газа и тепла возможность закупать энергоресурсы летом, в период низких цен, и благодаря этому цены на комуслуги для населения можно будет снизить.

"Проблемы нужно решать в комплексе. Просто реструктуризация без решения других проблем ЖКХ ничего не дает. Она оставляет существующую неэффективную и крайне коррумпированную модель всего, что связано с ЖКХ. Я считаю неправильным, например, отбирать у людей имущество, жилье, если при этом не выстроена модель, которая делает систему ЖКХ максимально эффективной. Если вследствие коррупции, вследствие неэффективной модели ценообразования (а не из-за цен на газ) цены на услуги ЖКХ завышены, как можно забирать у людей имущество за то, что они не платят по завышенным тарифам? А вот если навести в этом вопросе порядок, тогда будут основания требовать рассчитаться по долгам", – уверен Борис Кушнирук.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Рада ужесточит штрафы за долги по коммуналке: как накажут неплательщиков.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Запрет на вождение автомобиля и взыскание половины зарплаты: должников по ЖКХ хотят наказывать строже".

Подробнее о долгах за коммуналку и о том, как депутаты намерены решить эту проблему, смотрите в сюжете:

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ЖКХ Верховная Рада коммуналка долги ЖКУ задолженность реструктуризация

Источник: Сегодня

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