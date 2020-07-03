Рада хочет сформировать "кандидатский резерв" для работы в госорганах

В Украине, где на одну вакансию претендует девять безработных, будет создан резерв кандидатов в государственные служащие. Такое решение приняла Верховная Рада, проголосовав за закон №3491.

Реклама

Законом вводится институт "кандидатского резерва" на государственной службе путем создания базы кандидатского резерва, что исключает необходимость предоставлять новую конкурсную информацию, как это было ранее.

Народные депутаты рассчитываются, что кандидатский резерв поможет привлекать кандидатов для занятия должностей государственной службы, отвечающие определенным требованиям к профессиональной компетентности лиц.

За функционирование информационной системы (базы) кандидатского резерва будет отвечать центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует госполитику в сфере государственной службы.

Согласно закону, кандидат информация о котором содержится в информационной системе (базе), через личный кабинет на Едином портале вакансий государственной службы автоматически приглашается к участию в конкурсах на другие должности государственной службы, если он соответствует требованиям. Информация о таких кандидатах может предоставляться в ответ на запросы госорганов.

Реклама

Кандидат на занятие должности государственной службы также сможет пользоваться базой кандидатского резерва для подбора должностей, на которые объявлен конкурс.

В тренде Курс доллара в Украине замер после резкого взлета

Срок размещения в информационной системе (базе) кандидатского резерва сведений составляет один год с даты опубликования информации о победителе конкурса или об отсутствии победителя конкурса.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 1 июля увеличился максимальный размер пособия по безработице. Теперь он составляет 8 788 грн в месяц.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также поручил Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы для всех украинцев.

Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, президент Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично".

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама