Рада хочет запретить домашнее мясо

В ближайшем будущем жители сел могут лишиться возможности зарабатывать на домашнем мясе — Аграрный комитет парламента поддержал законодательный запрет продажи мяса животных, которых забили не на лицензионных бойнях. "Сегодня" разобралась, зачем нардепы продвигают этот документ и какие риски он несет для потребителей.

Проект закона

Соответствующую норму в парламенте зарегистрировали в январе этого года, а уже 15 марта ее поддержал профильный комитет Рады. В документе отмечается: с 1 января 2020 года будет запрещено продавать мясо домашних животных и птиц, крольчатину и мясо нутрии, если их забили не на бойне, где есть специальное эксплуатационное разрешение. За нарушение этих правил грозит штраф до 850 грн. Авторы документа уточняют: эти правила не распространяются на случаи, когда мясо используется исключительно для личного потребления. Кроме того, норма не касается малых объемов домашних птиц, крольчатины и нутрий (до 10 тушек в день) — их можно будет продавать, заколов перед этим дома.

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Следить за новым порядком забоя животных будет инспектор Государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. При этом если проверяющий обнаружит, что человек продает мясо не с лицензированной бойни, то этот продукт будет уничтожен в его присутствии.

"Этот документ — залог продовольственной безопасности, а также здоровья людей и сельскохозяйственных животных", — отмечает один из авторов законопроекта, нардеп Олег Кулинич.

Замглавы Аграрного комитета Александр Бакулин говорит, что принятие этой нормы прописано в Соглашении об ассоциации с ЕС и именно такие правила сегодня действуют в Европе.

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Риски

Глава Госпотребслужбы Владимир Лапа отмечает: в любом случае возможность продавать домашнее мясо останется. Для этого животных всего лишь нужно привозить на бойню, а не забивать на своем дворе. Это, по его словам, распространенная практика цивилизованных стран. Директор одной из сельскохозяйственных компаний Владислав Мардер считает, что попытка ввести в Украине только сертифицированный забой животных логична и понятна с точки зрения стремления соответствовать европейским нормам.

"Но у нас в стране крайне мало лицензированных скотобоен, и они в основном работают на крупных игроков в отрасли. Представляете, что будет с ценами на мясо для простых украинцев после того, как обяжут абсолютно всех разделывать свой скот на бойнях? Они однозначно вырастут. Кроме того, это ударит по малым и средним фермам, у которых нет своих скотобоен", — добавляет Мардер.

А глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар опасается, что новый закон ударит по обычным украинцам из села, живущим за счет продажи домашнего мяса.

"Простые люди не продают этих свиней и коров в Европу! Это единственный способ заработать денег для людей, живущих в селах. У них другого выхода просто нет. Не исключаю, что в теории это полезная норма, но нужно же дать инструменты фермерам: какие-то дополнительные льготы, возможно, увеличить переходный период, дать кредиты под нулевую справку, чтобы люди создавали лицензированные бойни на местах. А сейчас могут возникнуть такие же проблемы, как и с запретом на продажу молока второго сорта", — подытожила Паламар.

Напомним, что Минагрополитики планировало с 1 января 2018 года ввести новые стандарты, по которым предприятия должны были отказаться от молока второго сорта, которое они закупали у селян. Однако из-за недовольства предпринимателей правительство решило отсрочить новые правила до 1 июля и ввести переходный период на два года.