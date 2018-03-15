Рада назначила Якова Смолия новым главой НБУ

Сегодня, 14:40

Председатель Нацбанка учился на математика и является долларовым миллионером

Яков Смолий. Фото: пресс-центр НБУ
Яков Смолий. Фото: пресс-центр НБУ

Верховная Рада после увольнения Валерии Гонтаревой назначила главой Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. "За" проголосовали 247 депутатов.

"Уровень образования [Якова Смолия] однозначно позволяет осуществлять управление НБУ. Смолий получил полное высшее образование во Львовском университете им. Франко, имеет научную степень в сфере экономики. Яков Васильевич работает в банковской системе Украины со времен ее формирования – более 25 лет. Он работал в системе Нацбанка и в частных банковских учреждениях. За время работы зарекомендовал себя как ведущий специалист, который пользуется высоким авторитетом в банковской сфере, в бизнес-кругах и в ассоциации предпринимателей... Таким образом, предложенный главой государства кандидат полностью соответствует требованиям, установленным законом Украины про Нацбанк... Президент Украины обращается к парламенту с просьбой поддержать предложенную им кандидатуру на должность главы НБУ", – заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко перед голосованием.

Профильный комитет подтвердил, что кандидатура Смолия соответствует требованиям закона. Назначение Смолия также одобрили представители банковского сектора.

Сам Смолий пообещал продолжить политику Нацбанка, и работать над сотрудничеством с международными партнерами Украины.

"Я благодарю президента, правительство, парламентский корпус, совет Нацбанка, банковское сообщество за поддержку наших реформ. Сохранение и углубление отношений с нашими международными партнерами также очень важно. МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, ЕС, правительства, центральные банки Европы и мира подтверждают прогресс реформ в финансовом секторе. Мы благодарны им за поддержку, без которой этот прогресс был бы невозможен... Мой бесспорный приоритет – продолжить развитие современной стабильной и прозрачной банковской системы, которая сможет эффективно способствовать устойчивому экономическому развитию. Для реализации этой амбициозной цели имею четкое видение и план... Во-первых, нам нужно как можно быстрее возобновить кредитование реального сектора экономики", – рассказал Смолий.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поздравил Смолия с назначением.

"Поздравляю вас, Яков Васильевич! Желаю вам успеха. И знайте, что вы всегда найдете поддержку в Верховной Раде Украины. А вам желаю успешной и плодотворной работы. С избранием вас", – отметил Парубий.

В середине января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия. 

Гонтарева фактически не работает в НБУ с мая 2017 года, однако формально не была уволена – парламент долго ждал представления от президента. Смолий все это время исполнял обязанности главы Нацбанка.

Кто такой Яков Смолий

Уроженец Тернопольской области, высшее образование Яков Смолий получил в Львовском государственном университете имени Ивана Франка по специальности "прикладная математика".

Во время учебы в 1981-1983 Смолий работал лаборантом научно-исследовательского сектора в своем же университете. Четыре года работал инженером-программистом, математиком, младшим научным сотрудником Тернопольского финансово-экономического института и еще пять лет был на должности начальника бюро завода "Орион".

Впервые в Нацбанк Смолий попал с началом независимости Украины. Три года работал ведущим инженером, начальником компьютерного отдела и заместителем начальника Тернопольского областного управления Национального банка Украины. Позже занимал должность начальника управления автоматизации и заместителя председателя правления Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль". С 2006 по 2014 год Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп".

Судя по декларации, Смолий – долларовый миллионер. Только на счетах в Укрэксимбанке у него более 3,9 млн долларов.

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Должность замглавы НБУ Смолий получил, вернувшись в Нацбанк в апреле 2014 года за пару месяцев до назначения Валерии Гонтаревой, а в октябре 2016 года Смолия назначили первым заместителем. С мая 2017 года Смолий стал исполняющим обязанности главы НБУ и оставался им до 15 марта 2018 года.
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"Сегодня"

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