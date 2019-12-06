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Рада не успеет принять закон о рынке земли до Нового года: Арахамия назвал причину

6 декабря, 15:10

Глава фракции "Слуга народа" рассказал, в чем проблема с законопроектом

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Верховная Рада вряд ли при примет во втором чтении законопроект об обороте сельхозземель до Нового года. Об этом заявил лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Такая цель у нас – начать землю рассматривать до Нового года, но учитывая то, что количество поправок увеличивается ежедневно, вчера-позавчера было 3900, а сегодня уже 4400, а я так прогнозирую, что будет до 6000 поправок", - заявил Арахамия и добавил, что именно поэтому парламент вряд ли примет этот законопроект до 1 января 2020 года.

По словам Арахамии, профильному комитету еще нужно время, чтобы все правки рассмотреть и свести их в сравнительную таблицу. Ранее Арахамия отмечал, что заняться рассмотрением этого документа Рада планировала 17-20 декабря. О возможном переносе земельной реформы в ноябре упоминал и председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

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При этом в парламенте готовят ряд иных резонансных законопроектов в рамках реформы рынка земли. В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов распаевания государственных земель и раздачи паев. Этот проект должен быть подан в парламент в ближайшее время. При этом в нем будет идти речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность, и кому именно.

Новости"Сегодня" также узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Верховная Рада земельная реформа законопроект рынок земли продажа земли Давид Арахамия

Источник: Интерфакс-Украина

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