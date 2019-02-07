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Рада одобрила повышение защиты экономической конкуренции

Сегодня, 12:20

Решение поддержали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов

Фото: rada.gov.ua
Фото: rada.gov.ua.
Рада одобрила повышение защиты экономической конкуренции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c03/bf5/5c5c03bf5d889.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c03/bf5/5c5c03bf5d889.jpg Экономика Решение поддержали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6746, направленный на повышение эффективности производств по делам о защите экономической конкуренции.

За внесение необходимых изменений в некоторые законодательные акты Украины в четверг, 7 февраля, проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 17 июля 2017 года. В первом чтении его приняли 9 ноября того же года. 

В пояснительной записке к проекту говорится, что его принятие повысит гарантии защиты прав лиц при рассмотрении органами Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) дел о нарушении экономической конкуренции.

Теперь лица, участвующие в деле, в частности, имеют право:

  • знать, признаки которого нарушения законодательства являются основанием для рассмотрения дела.
  • пользоваться услугами переводчика;
  • отказаться от дачи объяснений, которые могут быть основанием для признания нарушения законодательства;
  • заявлять отводы должностным лицам органов АМКУ;
  • на тайну поставленных ими вопросов и консультаций;
  • получать копии представления предварительным выводам по делу, в котором должны быть указаны доказательства;
  • знакомиться с материалами дела, снимать копии и делать выписки, кроме случаев, предусмотренных этим законом;
  • иметь достаточно времени для подготовки своей защиты;
  • быть заслушанным уполномоченными на принятие решения по делу органами АМКУ;
  • на рассмотрение дела в разумный срок;
  • обжаловать решения, действия и бездействие органов АМКУ и их должностных лиц.

Кроме того, утвержден порядок уменьшения размера штрафов за предоставление доказательств совершения антиконкурентных согласованных действий:

  • первому лицу – на 50%;
  • второму лицу – на 30%;
  • другим лицам – на 20%.

Ранее американский исследовательский институт Heritage Foundation обнародовал свой ежегодный "Рейтинг экономических свобод". В 2019 году, как и в прошлом, Украина оказалась почти в самом конце рейтинга – на 147 месте. Хуже обстоят дела в Венесуэле, Северной Корее и на Кубе, а образцовыми стали Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.

Сайт "Сегодня" писал о том, какие позиции занимала Украина в международных рейтингах в 2018 году.

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Тег экономика, Верховная Рада, конкуренция

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Сегодня

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