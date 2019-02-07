Рада одобрила повышение защиты экономической конкуренции
Решение поддержали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6746, направленный на повышение эффективности производств по делам о защите экономической конкуренции.
За внесение необходимых изменений в некоторые законодательные акты Украины в четверг, 7 февраля, проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Законопроект был зарегистрирован в парламенте 17 июля 2017 года. В первом чтении его приняли 9 ноября того же года.
В пояснительной записке к проекту говорится, что его принятие повысит гарантии защиты прав лиц при рассмотрении органами Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) дел о нарушении экономической конкуренции.
Теперь лица, участвующие в деле, в частности, имеют право:
- знать, признаки которого нарушения законодательства являются основанием для рассмотрения дела.
- пользоваться услугами переводчика;
- отказаться от дачи объяснений, которые могут быть основанием для признания нарушения законодательства;
- заявлять отводы должностным лицам органов АМКУ;
- на тайну поставленных ими вопросов и консультаций;
- получать копии представления предварительным выводам по делу, в котором должны быть указаны доказательства;
- знакомиться с материалами дела, снимать копии и делать выписки, кроме случаев, предусмотренных этим законом;
- иметь достаточно времени для подготовки своей защиты;
- быть заслушанным уполномоченными на принятие решения по делу органами АМКУ;
- на рассмотрение дела в разумный срок;
- обжаловать решения, действия и бездействие органов АМКУ и их должностных лиц.
Кроме того, утвержден порядок уменьшения размера штрафов за предоставление доказательств совершения антиконкурентных согласованных действий:
- первому лицу – на 50%;
- второму лицу – на 30%;
- другим лицам – на 20%.
Ранее американский исследовательский институт Heritage Foundation обнародовал свой ежегодный "Рейтинг экономических свобод". В 2019 году, как и в прошлом, Украина оказалась почти в самом конце рейтинга – на 147 месте. Хуже обстоят дела в Венесуэле, Северной Корее и на Кубе, а образцовыми стали Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.
Сайт "Сегодня" писал о том, какие позиции занимала Украина в международных рейтингах в 2018 году.
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