Рада одобрила соглашение с ЕС о макрофинансовой помощи Украине в 1 миллиард евро

Сегодня, 18:19

Согласно документу, Киев получил финпомощь двумя траншами по 500 миллионов евро

Автор фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Верховная Рада одобрила соглашение с Европейским Союзом относительно макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро. Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата.

В соглашении указывается, что этот миллиард будет предоставлен Украине двумя траншами по 500 миллионов. Как заявлял президент Петр Порошенко, первый транш Украина получит в ближайшие недели. Украина для этого должна выполнить условия программы Международного валютного фонда и получить положительную оценку прогресса, достигнутого в отношении макроэкономических и структурных реформ от Еврокомиссии.

Финансовая помощь подразумевает, что Украина и дальше будет придерживаться эффективных демократических механизмов, например, многопартийной парламентской системы и гарантировать уважение правам человека.

"Общий размер кредитного соглашения – 1 млрд евро. Он будет предоставлен нам двумя траншами. Для первого транша мы уже выполнили все технические условия, которые изложены в меморандуме", – сказала исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова и добавила, что ставка составит не более 3% годовых, срок – не более 15 лет, а получение первого транша при ратификации соглашения возможно уже в этом году.

Напомним, в конце августа Украина и ЕС согласовали условия получения первого транша помощи в 1 миллиард евро, а 14 сентября в Киеве президент Петр Порошенко подписал соглашение относительно выделения

Как известно, третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.
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Источник:

УНИАН

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