Рада одобрила "вторую закупочную революцию"

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада на заседании в четверг, 19 сентября, приняла во втором чтении проект закона № 1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. "За" проголосовали 292 парламентария.

Документ, который был внесен в парламент 29 августа и отмечен президентом как неотложный, в первом чтении народные депутаты поддержали 10 сентября.

Нововведения предполагают обязательное использование системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн и возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

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Вводится также понятие "упрощенных" закупок – закупок товаров, работ и услуг на сумму от 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, которые будут проводиться через ProZorro.

Во время представления законопроекта до голосования в первом чтении нардеп из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа назвала его "второй закупочной революцией".

Новости "Сегодня" писали, что система Prozorro существует в Украине уже несколько лет. Публичные закупки полностью перешли в электронную форму еще в августе 2016 года. По данным за 2018-й, за два года эта система помогла сэкономить 55,3 млрд грн государственных денег.

Подробнее читайте в статье – Первый государственный онлайн-магазин: как работает и кому будет полезен

В марте мы сообщали, что в Украине состоялись первые открытые аукционы по международным стандартам. Подробности – в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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