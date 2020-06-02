Рада одобрила закон по защите лесов от незаконной вырубки

В Украине, где борются за сохранение лесного разнообразия, парламент принял во втором чтении и в целом законопроект о национальной инвентаризации лесов. За документ проголосовали 322 народных избранника.

"Основанием для инвентаризации является отсутствие у государства актуальной информации об объемах лесных насаждений, так как в последний раз проводили учет лесов в 2011 году", – сообщается в пояснительной записке.

Согласно документу, порядок проведения национальной инвентаризации лесов будет утверждаться правительством. Лица, уполномоченные на проведение национальной инвентаризации лесов, имеют право во время обследований находиться на земельных участках всех форм собственности.

Реклама

Теперь правительство в шестимесячный срок со дня опубликования этого закона должно обеспечить принятие нормативно правовых актов, необходимых для реализации этого закона.

Напомним, в лесном хозяйстве Украины планируют трудоустроить несколько тысяч человек. Гослесагентство уже приступило к созданию новых рабочих мест в разных регионах Украины. Набрать новых сотрудников рассчитывают в ближайшее время.

В тренде Как деньги МВФ скажутся на курсе доллара в Украине: прогноз

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "черные лесорубы" уничтожают леса Украины. Лишь на Днепропетровщине с начала 2019 года правоохранители открыли более двух сотен производств по поводу незаконной вырубки леса.

"Черные лесорубы" уничтожили полсотни вековых дубов в Черкасской области. Полиция насчитала 700 тысяч гривен убытков.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама