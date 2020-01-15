Рада одобрила закон президента об изменениях в три процессуальных кодекса

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Верховная Рада 15 января приняла во втором чтении с технико-юридическими правками законопроект №2314 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины по поводу усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке".

За принятие документа в целом проголосовали 237 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, "законопроектом предусматриваются нормы, которыми нивелируется возможность злоупотребления участниками дела своими процессуальными правами". Закон вносит изменения в три процессуальных кодекса.

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"В частности, упрощается порядок рассмотрения отводов судьи в случае подачи такого отвода накануне или в день заседания; изымаются некоторые виды обеспечения иска, зато запрещается принятие мер обеспечения иска, которые имеют своим следствием прекращение, отложение или приостановление конкурса, аукциона, торгов, тендера или иных публичных процедур, которые проводятся от имени государства (государственного органа), территориальной общины (органа местного самоуправления) или с участием назначенного государственным органом субъекта в составе комиссии, которая проводит конкурс, аукцион, торги, тендер или иную публичную процедуру", – сказано в записке.

Законом определены основания для кассационного обжалования решения судов первой инстанции и постановлений судов апелляционной инстанции.

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Автором документа выступил президент Украины Владимир Зеленский, парламент принял законопроект в первом чтении 3 декабря 2019 года.

Напомним, президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2620 "Об особенностях определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления". Глава государства считает, что залог дает возможность уклониться от уголовного преследования.

Также мы писали о том, что Верховная Рада приняла президентский законопроект №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области пыталась дать крупную взятку прокурору. В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины рассказали, что налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры 25 тысяч долларов США ежемесячно. За это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности фискалов.

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