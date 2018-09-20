Рада одобрила законопроект об изменениях в Конституции по аграрному строю Украины

Верховная Рада поддержала включение в повестку дня и направление в Конституционный суд законопроекта, которым предлагается закрепить в Основном законе фермерское хозяйство в качестве основы аграрного устройства Украины.

За соответствующее решение по проекту закона № 6236 "О внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств" проголосовали 267 нардепов.

Законопроект предлагает дополнить статью 41 Конституции Украины новой частью следующего содержания: "Основой аграрного строя Украины является фермерское хозяйство.".

Выступая перед народными депутатами, лидер Радикальной партии Олег Ляшко как один из инициаторов законопроекта подчеркнул, что необходимо не допустить концентрации сельскохозяйственных земель в руках крупных агрохолдингов.

Теперь законопроект будет рассмотрен Конституционным судом, поскольку предполагает внесение изменений в Основной закон. Если КС найдет документ непротиворечащим Конституции, проект закона вернятся в Раду – для голосования уже по сути.

"Принятие законопроекта будет способствовать сохранению собственности на землю в руках широких кругов граждан Украины, прежде всего тех, которые проживают в сельской местности, повышению благосостояния сельского населения, обеспечению устойчивого развития сельских территорий, развитию эффективного агропромышленного комплекса, обеспечению гражданского мира и социального согласия, а также защиты интересов и безопасности государства", – говорится в пояснительной записке к законопроекту

Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продлевал.

В декабре 2017 года Верховная Рада Украины уже в девятый раз продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Ранее предполагалось, что мораторий будет действовать до 2018 года. Теперь же мораторий продлен еще минимум на год – до 1 января 2019 года.

В Министерстве аграрной политики неоднократно напоминали, что мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до тех пор, пока не будет проголосован закон об обороте земель сельхозназначения.

Отмена моратория на продажу с/х земель является одним из структурных маяков Международного валютного фонда, который подчеркивает огромную важность открытого рынка земли для усиления украинской экономики.

В мае-2018 ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека. Суд рекомендует принять законодательные или другие меры для обеспечения справедливого баланса между интересами владельцев фермерских хозяйств и общества. Также суд подчеркивает, что его решение не требует немедленного внедрения рынка земли.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман недавно заявил, что в рамках открытия рынка земли в Украине гражданам следует позволить покупать землю друг у друга в ограниченном количестве. Гройсман считает, что земля не должна попасть в руки крупных агрохолдингов.

"Я категорически против открытия рынка земель всего для всех и во все стороны. Вот я против, и это моя позиция как гражданина Украины. Это для меня принципиальный вопрос. Считаю, что надо дать возможность украинцам друг у друга покупать землю в ограниченном количестве и для соответствующего профессионального использования", – рассказал Гройсман.

Премьер заверил, что правительство готово к открытой дискуссии по проведению земельной реформы.