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Рада отказалась запрещать моющие средства с фосфатами

29 октября, 16:21

Профильный комитет указал на проблемы с содержанием законопроекта № 1170

/ Фото: Pixabay

Верховная Рада Украины отклонила законопроект № 1170, которым предлагалось ввести полный запрет на использование фосфатов и других соединений фосфора в составе моющих средств. За такое решение проголосовали 240 народных депутатов Украины.

Отклонить законопроект предложил профильный комитет. В его решении отмечается, что в целом направленность документа является оправданной, но законопроект содержит ряд "противоречивых пунктов".

Ранее о проблемах с законопроектом уже предупреждал украинский бизнес. По расчетам Европейской Бизнес Ассоцации (ЕБА), если бы документ вступил в силу, моющие средства могли бы исчезнуть с прилавков магазинов в Украине. Отмечалось, что при производстве средств для стирки и чистки в Украине фосфаты и так не используются. Однако в состав таких средств входят фосфонаты, которые являются соединениями фосфора. Именно такие вещества действуют при удалении пятен, отбеливании и т.д., однако их количества не представляют риска для окружающей среды.

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Кроме того, в ЕБА сообщали, что преложенная редакция документа не согласовалась с некоторыми положениями, установленными регламентом Европейского парламента и совета (№648/2004 и №259/2012).

Напомним, ранее эксперты рассказали, как выбрать наименее вредный стиральный порошок. Кроме того, новости "Сегодня" разбирались, как распознать подделку бытовой химии:

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Верховная Рада стиральный порошок фосфаты моющие средства ЕБА законопроект

Источник: Сегодня

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