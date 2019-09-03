Рада отменила депутатскую неприкосновенность, украинцы скупают валюту: итоги дня

Доллар в Украине снова стал дороже, до отметки в 26 гривен еще далеко

Общество

15 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, и один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. За президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции (относительно неприкосновенности народных депутатов) проголосовали 373 народных депутата из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент внес в повестку второй сессии законопроекты об отмене адвокатской монополии и о праве президента назначать глав НАБУ и ГБР. Эти проекты направлены на рассмотрение Конституционного суда.

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1,69 млн гривен потратила Центральная избирательная комиссия на изготовление 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов. Один комплект обойдется в 3 600 грн.

Выделил 47 млн евро Европейский банк реконструкции и развития на строительство Одесского наземного метро – скоростного трамвая маршрута "север-юг".

Для 93 тыс. работающих женщин Фонд социального страхования в январе-июле профинансировал предоставление пособия по беременности и родам на общую сумму 2,63 млрд грн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Экономика

Ослабил на 4 копейки до 25,30 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 4 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 3 сентября. За неделю – с 28 августа по 4 сентября – гривня по отношению к доллару ослабла на 14 копеек.

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Население Украины в августе продало банкам наличной валюты на 1 327 млн долларов и купило на 1 424 млн. Чистая покупка валюты населением составила 96,9 млн долларов, в то время как июле она была 93,6 млн долларов, а в июне и мае наблюдалась чистая продажа (на 176 млн и 24,6 млн соответственно). С начала года граждане продали валюты на 56,5 млн долларов больше, чем купили.

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Составляют 18,3 млрд кубометров по состоянию на начало сентября запасы газа в подземных хранилищах – на 3,6 млрд кубометров больше, чем в начале сентября 2018 года.

На 9% ниже плана и на 6,9% меньше по сравнению с августом прошлого года оказались доходы государственного бюджета в августе – 87,6 млрд грн.

Налоговые поступления в августе обеспечили доходы в размере 50,2 млрд грн, что на 6,1% ниже плана, а в целом за восемь месяцев доходы от налогов принесли 303,2 млрд грн с перевыполнением плана на 0,9%.

25,21 млрд гривен принесла таможня в бюджет в августе – это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и 17% меньше прошлогоднего показателя. В целом за восемь месяцев таможенные поступления не выполнены на 11% к плану и на 1,7% к прошлогоднему показателю за этот период.

Бюджетное возмещение НДС в августе выросло с июльских 10,4 млрд грн до 11,35 млрд грн.

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Выросли на 16,2% доходы местных бюджетов в августе по сравнению с прошлогодним показателем и на 17,4% больше ожидаемого – до 26,2 млрд грн. За восемь месяцев эти доходы показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 2,4% к плану – 182,98 млрд грн.

Составили 22 млрд гривен поступления от ЕСВ в августе, что на 20,2% больше августа-2018, а по итогам восьми месяцев они выросли на 21,7% – до 176,55 млрд грн.

505,57 млн гривен получено на прошлой неделе от продажи активов 17 обанкротившихся банков. Больше всего средств получили от реализации активов банков "Хрещатик" – 425 млн грн, "Платинум" – 38 млн грн и "ВТБ" – 17 млн грн.

Увеличила на 39,6% в годовом измерении Украина в январе-августе импорт природного газа – до 9,6 млрд куб. м. Импорт осуществлялся исключительно из Европы. В частности, было импортировано 5,96 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 0,95 млрд куб. м и 2,7 млрд куб. м соответственно.

Поступило 7 108,8 млн гривен в государственный бюджет в январе-августе 2019 года за растаможивание "евроблях". Кроме того, в декабре 2018 года поступления от такой растаможки составили 861,5 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию "Укркомунбанка", "Черноморского банка развития и реконструкции", банка "Морской" и "Восточно-промышленного коммерческого банка" на год.

Увеличился на 2,3% в годовом измерении транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-августе – до 59,55 млрд кубометров. В 2018 году транзит сократился на 7,1% по сравнению с 2017 годом – до 86,77 млрд куб.

Мир

Тела 25 человек подняли спасатели из воды после того, как судно, на котором произошел пожар, затонуло у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии (США). Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Ведутся поисково-спасательные работы. На борту находились 39 человек – 33 пассажира и шесть членов экипажа. Пятерым членам экипажа удалось спастись, так как в момент пожара они находились на верхней палубе. О причине пожара пока не сообщается.

Упали впервые в истории мировые продажи электромобилей в июле после того, как Китай сократил субсидирование их покупок. Об этом свидетельствуют данные Sanford C.Bernstein. Продажи упали на 14% – до 128 тысяч. В том числе снизились продажи в Китае и Северной Америке, при этом в Европе они увеличились. В январе-июле глобальный электромобильный рынок вырос на 35%. По итогам всего текущего года подъем может составить 23-48% – до 2,4-2,9 млн машин, сообщило агентство Bloomberg.

Достигли 10-летнего минимума цены на газ в на европейском рынке на фоне переизбытка запасов. Как сообщил Bloomberg, что по состоянию на конец августа поставки газа в Европу продолжили превышать спрос.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить отсрочки по Brexit ни при каких обстоятельствах. По его словам Brexit состоится 31 октября, несмотря на возможное принятие британским парламентом законопроекта об отсрочке выхода Великобритании из ЕС.

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Выросли на 3,6% цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) 3 августа и достигли 18,71 тыс. долларов за тонну, сообщил Bloomberg. При этом рост котировок продолжается шестой день подряд. Причина роста в том, что инвесторы готовятся к увеличению мирового дефицита после решения Индонезии ввести c 1 января запрет на экспорт никелевой руды.

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