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Рада поддержала отмену налогов для медработников: когда закон вступит в силу

30 апреля, 16:27

Виктория Подолянец

Законопроект пока одобрили лишь в первом чтении

Парламент принял в первом чтении законопроект об освобождении медработников, которые борются с коронавирусом, от налогов на доходы.

За принятие за основу законопроекта № 3329-2 проголосовали 336 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также Рада голосами 311 депутатов решила сократить сроки подготовки данного законопроекта ко второму чтению.

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Документ предусматривает временную отмену налогообложения доходов медиков, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания людей коронавирусной болезнью, налогом на доходы физлиц и военным сбором.

Медики будут освобождены от уплаты налогов до 30 июня 2020 года.

Кроме того, законопроект предусматривает продление срока неначисления пени и неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, что должен установить Кабмин.

Также законопроектом предлагается продолжение освобождения от уплаты единого социального взноса за себя ФОПами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 31 мая 2020 года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате. Такое решение принял Кабинет министров Украины. На это выделили 15,7 млрд грн, которых должно хватить на три месяца – до конца июня.

Счетная палата создала ресурс, где можно проверить траты на борьбу с коронавирусом. Пока, по данным Счетной палаты, расходы бюджетов разных уровней на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,09 млрд грн.

В конце марта в правительстве решили добавить мотивации врачам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Кабмин утвердил для них почасовую оплату, а парламент принял закон о надбавках в 300%.

Доплаты из госбюджета существуют пока только на бумаге. Хотя при минимальном окладе в 3826 грн доплату врачу обещали почти до 11,5 тыс. гривен. Медсестрам со ставкой 3237 грн обещали доплатить почти до 10 тыс. грн, младшему медперсоналу – дополнительно чуть больше восьми тысяч.

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Медики в Украине возмущены тем, что деньги обещали, но так и не выплатили. В больницах говорят, что многие уже собираются уволиться.

О том, придерживаются ли украинцы карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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медицина Верховная Рада больницы медики закон коронавирус пандемия

Источник: УНИАН

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