Рада повысила минимальную зарплату в Украине: сумма и дата

Рост минималки продолжится и в 2021 году, планируют в Кабмине

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 25 августа приняла проект закона № 3963 авторства президента Владимира Зеленского. "За" законопроект в первом чтении проголосовали 326 народных депутатов при минимально необходимых для принятия решения 226 голосах, во втором чтении в целом документ одобрили 295 нардепов.

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Этот документ предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 гривен с 1 сентября текущего года. Закон должен будет вступить в силу на следующий день после его публикации.

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Ожидается, что основным источником для финансирования увеличения минималки станет экономия на обслуживании госдолга. Также дополнительные 3,5 млрд гривен нашлись из-за отклонения фактического курса гривни к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом.

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Как известно, это повышение минимальной зарплаты станет первым этапом из трех запланированных. Ранее Кабмин одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минимаки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году. Это решение также было принято по инициативе президента Владимира Зеленский, который, говоря о росте минзарплаты, отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

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Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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