Рада повысила стипендии детям-сиротам: сколько будут получать

Социальную стипендия должна составлять не менее 150% от размера прожиточного минимума

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за повышение стипендий детям-сиротам.

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За соответствующий законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи проголосовал 351 народный депутат.

"Целью данного законопроекта является прекращение нарушений статьи 22 Конституции Украины при определении размеров стипендий и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предлагает детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые учатся, кроме полного государственного обеспечения выплачивать социальную стипендию в размере не менее 150% размера прожиточного минимума в среднем на душу населения.

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Также выплачивать 100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.

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Порядок выплаты и размер стипендии утверждается Кабинетом министров Украины.

Отметим, размер прожиточного минимума в Украине с января 2020 года составляет 2027 грн, то есть речь идет о минимальной стипендии в размере 3040 грн.

Ранее также сообщалось, что с 2020 года украинские детдома не будут принимать детей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня святого Николая пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе. Подробности – в сюжете.

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