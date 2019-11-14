Рада приняла госбюджет, мужа Скороход задержали: итоги дня

Миссия МВФ начала работу в Киеве, а шахтерам перечислили деньги на зарплаты

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Общество

17 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила с трибуны парламента, что ее мужа задержали правоохранители якобы по указанию из Офиса президента. Мужем Скороход является бывший гражданин России, экс-владелец российского банка "Пушкино" и украинской строительной компании "Прогрес Буд" Алексей Алякин. В свою очередь, в Генеральной прокуратуре объяснили, что их действия в отношении Алексея Алякина законны и сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию.

Вернулся в Украину ветеран АТО Игорь Мазур. Он был ранее задержан в Польше по запросу Интерпола, инициированного Россией, и освобожден на поруки украинского консула.

13 млн украинцев на начало 2019 года использовали соцсеть Facebook. В 2018 году их количество выросло на 3 млн или на 30%. Об этом говорится в исследовании агентства PlusOne.

НАПК получило автоматический доступ к трем государственным реестрам: Наследственному, Единому реестру доверенностей и Реестру актов гражданского состояния.

Ирландский лоукостер Ryanair запустит 15 января 2020 года прямые авиарейсы из Херсона в Катовице (Польша).

Украинский лоукостер SkyUp планирует открыть в 2020 году рейсы из Запорожья в Ларнаку (Кипр), Ираклион (Греция), Бургас (Болгария), Батуми (Грузия) и Римини (Италия).

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В 44 украинских учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования начаты пилотные проекты по внедрению дуальной формы получения образования.

Киеврада переименовала проспект Космонавта Комарова в Соломенском районе в проспект Любомира Гузара и улицу Выборгскую в этом же районе в улицу Олексы Тихого.

150 тысяч человек в Украине заболели ОРВИ за прошедшую неделю, из них 65% – дети. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, этот показатель на 17,6% ниже эпидемического порога. За неделю вакцинированы от гриппа 34165 человек.

Госказначейство перечислило 1 млрд грн на счета государственных шахт для выплаты заработной платы.

В тренде Бюджет не под елку: Рада окончательно приняла главную смету страны

Экономика

Укрепил на 8 копеек до 25,24 гривни за доллар национальную валюту Национальный банк на 15 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 14 ноября.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2020 год. За такое решение проголосовали 280 народных депутатов.

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Миссия МВФ прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

Госбюджет-2020 года предполагает внешние заимствования в объеме 4,9 млрд долларов и внутренние в объеме 231,1 млрд грн. Объем выплат по госдолгу в следующем году оценивается в 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

"Нафтогаз Украины" и входящие в него компании в январе-октябре уплатили в госбюджет 89,8 млрд грн налогов и дивидендов. Поступления от группы составили около 14% общих доходов госбюджета за десять месяцев 2019 года.

Отремонтировать четыре шлюза Мининфраструктуры намерено в 2020 году для обеспечения безопасности судоходства, сообщил министр Владислав Криклий. Министр также заявил, что за следующие пять лет речные перевозки должны вырасти в три раза.

Мир

Корпорация Google планирует выйти на рынок финансовых услуг. Она хочет предоставлять услуги по открытию банковских счетов. Предполагается, что проект под названием Cache запустят в следующем году. Партнерами Google в нем станут финансовый агломерат Citigroup и кредитный кооператив Стэнфордского университета, которые займутся обслуживанием банковских счетов.

Акции Tesla взлетели на фоне новости о строительстве завода в Германии. Благодаря этому компания сразу же вошла в ТОП-3 самых дорогих автопроизводителей в мире, после Volkswagen (второе место) и Toyota (первое).

Соцсеть Facebook удалила 3,2 млрд поддельных аккаунтов в период с апреля по сентябрь. За предыдущие полгода были удалены 3 млрд таких аккаунтов. Почти все фальшивки были закрыты до того, как смогли стать активными. В компании подсчитали, что порядка 5% из 2,45 млрд ее аккаунтов – подделка.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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