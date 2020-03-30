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Рада приняла новый закон о лимитах для физлиц-предпринимателей

30 марта, 15:21

Виктория Подолянец

Годовые лимиты важны для сохранения сниженных налоговых ставок

Украинский парламент на внеочередном заседании в понедельник принял повышение годовых лимитов оборота для физлиц-предпринимателей (ФЛП – русс., ФОП – укр.).

Такая информация содержится на сайте Верховной Рады. Законопроект №3275 поддержали 312 народных депутатов.

Документ предусматривает повышение годовых лимитов для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 16 января 2020 года парламент одобрил поправку к законопроекту № 1210, которая предусматривает повышение годовых лимитов предельного дохода для физлиц-предпринимателей.

Согласно этой поправке, лимиты для ФЛП первой, второй и третьей групп налогообложения повышены до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас – 1,5 млн) и 7 млн грн (сейчас – 5 млн) соответственно.

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Однако тот закон не подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, 18 марта, в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за март и апрель 2020 года.

Налоговая служба уже разъяснила, как будет работать новое налоговое законодательство в ближайшие три месяца.

Из-за пандемии коронавируса в Украине действует карантин и закрыты внешние границы. Ограничительные меры бьют по работе бизнеса, потому предприниматели нуждаются в поддержке.

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налоги Верховная Рада ставки лимиты физлица ФЛП

Источник: Сегодня

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