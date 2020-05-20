Рада приняла решение о пенсионном возрасте для женщин

Закон, который лежал в парламенте с 2015 года, отклонили

Верховная Рада Украины отклонила принятый в 2015 году закон, который предлагал разрешить женщинам выходить на пенсию в 50 лет при условии увольнения с работы и наличия 30 лет страхового стажа. "За" такой вариант проголосовали 264 депутата при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Таким образом, остается в силе норма, что с 1 апреля 2020 возраст выхода на пенсию для женщин составляет 59 лет и 6 месяцев. Это пока предпоследнее повышение, так как еще через год, с 1 апреля 2021 года, мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет.

Отклонение закона от 2015 года является предложением еще прошлого президента Украины. Верховная Рада предыдущего созыва его не рассмотрела. Идею выхода на пенсию в 50 лет раскритиковали из-за дефицита Пенсионного фонда. Как уточнила глава комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова, на сегодняшний день, по расчетам Минсоцполитики и Пенсионного фонда, на реализацию данной нормы понадобились бы дополнительные 12-34 млрд гривен в год.

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Как известно, еще 14 января 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Но этот документ не был подписан президентом Украины Петром Порошенко. В итоге законопроект был возвращен в комитет с президентскими предложениями и был рассмотрен только сегодня, 20 мая 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине хотят повысить пенсионный возраст. Главные причины – уменьшение количества трудоспособного населения и увеличение продолжительности жизни пенсионеров.

Кроме того, ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсфондов и страховки:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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