Рада приняла в первом чтении закон о земельной реформе

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Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект №2178-10 про оборот земель сельхозназначения. За законопроект по земельной реформе проголосовало 240 нардепов.

Законопроект был рекомендован профильным комитетом для принятия за основу. Его рассмотрение на заседании Рады началось с утра, наряду с еще десятью законопроектами.

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Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, его политсила в парламенте гарантирует, что при подготовке ко второму чтению закона об открытии рынка земли будет поддержана поправка о запрете продажи земли иностранцам.

Давид Арахамия сообщил, что об этом шла речь на заседании фракции, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский.

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Во время принятия законопроекта под стенами Верховной Рады проходил митинг против продажи земли.

Ранее Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

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