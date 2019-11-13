Рада приняла в первом чтении закон о земельной реформе

Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект №2178-10 про оборот земель сельхозназначения. За законопроект по земельной реформе проголосовало 240 нардепов.
Законопроект был рекомендован профильным комитетом для принятия за основу. Его рассмотрение на заседании Рады началось с утра, наряду с еще десятью законопроектами.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, его политсила в парламенте гарантирует, что при подготовке ко второму чтению закона об открытии рынка земли будет поддержана поправка о запрете продажи земли иностранцам.
Давид Арахамия сообщил, что об этом шла речь на заседании фракции, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский.
Во время принятия законопроекта под стенами Верховной Рады проходил митинг против продажи земли.
Ранее Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.
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