Рада приняла важные законы, доллар ушел в пике, Украина провела газовые переговоры: итоги недели

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Общество

Принят закон о реформе прокуратуры, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Предполагается ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и приостановить деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года. Генпрокуратуру также должны переименовать в "Офис генерального прокурора".

Киевский мэр Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с инициативой распустить Киевсовет созыва и назначить досрочные местные выборы в столице. Нынешние депутаты не приходя уже на второе объявленное заседание совета.

НАБУ открыло три производства по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Яковом Смолием.

Будут ограничивать каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе.

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса семь грузовиков с гуманитарной помощью. Доставлены строительные материалы и корм для животных общим весом 150 тонн.

Успешно выступила паралимпийская сборная Украины на чемпионате мира по плаванию. В соревнованиях, которые проходили в Лондоне, приняли участие спортсмены из 60 стран. Украинцы завоевали 55 медалей, из которых 17 – золотые. Это позволило сборной занять первое место в командном зачете.

Модернизацию формы военнослужащих планируют провести в 2020 году, сообщили в Минобороны.

Сгорел дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Основная версия причины возникновения пожара – поджог. Журналисты "Сегодня" побывали на пепелище:

Не менее 3300 мирных жителей погибли с начала конфликта на Донбассе, считают в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. В общей сложности удалено 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 тыс. аккаунтов присоединились к группам.

Начат ремонт трассы трассы Днепр – Кривой Рог. На него правительство выделило 400 млн грн.

Около 370 тысяч человек сейчас имеют статус участника боевых действий. По данным Министерства по делам ветеранов, такое количество зарегистрировано по состоянию на 1 июля 2019 года.

На дорогах Украины добавили 17 новых и расширили 8 существующих участков, на которых скорость будут контролировать с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM. Всего для измерения скорости на дорогах используются 100 устройств. По данным патрульной полиции, с начала использования приборов (октябрь 2018 года) за превышение скорости патрульные вынесли 302 тысячи административных постановлений.

27 074 военнослужащих-женщин сейчас насчитывается в Украине. Из них 949 – старшие офицеры. 9 916 женщин-военнослужащих ВСУ имеют статус участника боевых действий. С 2014 года 166 женщин были отмечены государственными наградами, а погибли во время АТО/ООС шесть женщин, проходивших службу в украинской армии.

Владимир Вятрович уволен по согласию сторон с должности директора Института национальной памяти. Он занимал эту должность с марта 2014 года.

Экономика

Укрепил на 19 копеек до 24,43 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 23 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 20 сентября. Гривня стабильно укрепляется с 8 сентября.

Вырастет на 20% специфическая ставка акциза на сигареты в 2020 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета на 2020 год. Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет также на 20%.

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Предусмотрено 47,6 млрд грн в 2020 году на выплату льгот и жилищных субсидий в денежной форме. Таким образом, правительство планирует уменьшить выплаты субсидий в сравнении с 2019 годом на 8,3 млрд грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине в октябре 2020 года. Приобрести землю смогут украинские граждане и компании, заверил глава правительства. Сейчас власти работают с Национальным банком Украины (НБУ) над механизмом удешевления кредитов. Министр финансов Оксана Маркарова уточнила, что правительство намерено благодаря этому механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.

Верховная Рада окончательно:

приняла новую редакцию закона о публичных закупках . Она, в частности, снижает порог для обязательного проведения закупок через ProZorro с 200 до 50 тысяч грн;

. Она, в частности, снижает порог для обязательного проведения закупок через ProZorro с 200 до 50 тысяч грн; продлила действие закона о финансовой реструктуризации на три года. Сама процедура скорректирована;

унифицировала отчетность по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с 2021 года. Отчет по ЕСВ и НДФЛ будет подаваться раз в квартал , тогда как в настоящее время отчет по ЕСВ формируется ежемесячно, а по НДФЛ – поквартально;

, тогда как в настоящее время отчет по ЕСВ формируется ежемесячно, а по НДФЛ – поквартально; внесла изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, что предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства. Закон также предусматривает повышение размера сумм непоступления в бюджет налогов, сборов и других платежей для установления признаков преступлений, предусмотренных статьей об уклонении от налогов;

отменила лицензирование операторов телекоммуникаций;

утвердила изменения договора со Швейцарией об избежании двойного налогообложения. Предусмотрено, в частности, увеличение ставок налогообложения процентов и роялти с нуля до 5%;

ратифицировала протокол между правительствами Украины и Турции о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений по поводу налогов на доходы и имущество;

приняла закон о совершенствовании правовой охраны географических указаний . Он является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания для создания таких указаний в Украине;

. Он является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания для создания таких указаний в Украине; закон о защите прав потребителей финансовых услуг. В частности, для всех финансовых учреждений-кредитодателей устанавливается единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки, а результаты таких расчетов должны быть указаны в договоре.

Инвестиции в Украину Европейского банка реконструкции и развития в текущем году превысили 1 млрд долларов, сообщил вице-президент ЕБРР Алан Пию.

Национальный банк планирует осуществить первый выпуск банкноты номиналом 1000 гривен в объеме 5 млн штук, а в дальнейшем печатать эти банкноты в зависимости от заказов банков и потребностей экономики.

Финансовая поддержка со стороны правительства при введении рынка земли будет рассчитана на малых и средних фермеров, а также на индивидуальные хозяйства. Сейчас рассматриваются две такие программы. Первая – компенсация процентной ставки по кредитам до уровня примерно 5% годовых. Вторая – частичная гарантия кредитования.

Аграрии 10 областей уже начали уборку сахарной свеклы и собрали 558 тысяч тонн с площади 12 тысяч га, или 6% к прогнозу.

Проект госбюджета-2020 Верховная Рада приняла к рассмотрению. Министр финансов представила его депутатам 20 сентября. Правительство уже сообщило, что ко второму чтению законопроект будет существенно переработан.

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На 73% больше, чем неделей ранее Национальный банк в период с 9 по 13 сентября купил на межбанковском валютном рынке – 198 млн долларов. В целом с начала 2019 года НБУ купил 3,539 млрд долларов и продал 248,23 млн.

До 3,5 млн евро российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба". Сообщается, что эта сумма не окончательная.

138 украинских производителей сейчас имеют право экспорта продукции животного происхождения, предназначенной для употребления человеком, на рынки Европейского Союза, против 126 предприятий в 2018 году. Его имеют, в частности, 4 производителя мяса птицы и 1 производитель продуктов из мяса птицы; 2 производителя молокопродукции; 27 производителей рыбной продукции; 4 производителя яиц и яичной продукции; 72 производителя меда; 6 производителей улиток, а также один производитель кишечного сырья и один производитель пищевого коллагена.

380 млрд грн заимствований правительство планирует привлечь в следующем году. Долговые платежи в следующем году составят 438 млрд грн.

105,5 млрд грн налога на добавленную стоимость плательщикам возмещено в течение января-августа. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла почти на 24%.

Достигли 19,5 млрд куб. м запасы газа в подземных хранилищах и на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель – сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Сократилось на 3,5% за восемь месяцев производство молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,7 млн тонн. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока. При этом в домашних хозяйствах производство упало на 4,3% — до 4,86 млн тонн, а промышленное производство молока снизилось на 1,3% — до 1,88 млн тонн.

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Понизил на 0,5 млн тонн минсельхоз США (USDA) прогноз урожая пшеницы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 – июнь 2020) по сравнению с июльским прогнозом – до 28,7 млн тонн.При этом прогноз экспорта украинской пшеницы остался на том же уровне – 19,5 млн тонн. Кроме того, американское ведомство снизило прогноз производства кукурузы в Украине на 0,5 млн тонн – до 36 млн тонн. При этом экспорт кукурузы может составить 30 млн тонн, что также соответствует августовскому прогнозу.

Кабинет министров утвердил план анбандлинга (отделения газотранспортного бизнеса) "Нафтогаза Украины". Принятое решение удовлетворяет европейским требованиям и поддержано самим "Нафтогазом".

Составил 4,4% в годовом измерении рост производства сельскохозяйственной продукции в январе-августе. При этом сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 11,8%, а хозяйства населения – сократили на 2,3%.

Произвели 48,8 тысячи тонн сахара украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения (30 августа), что на 10% меньше, чем по состоянию на аналогичную дату 2018 года.

Завершил ликвидацию банка "Софийский" Фонд гарантирования вкладов – соответствующая запись внесена в госреестр. Банк был отнесен к неплатежеспособным 22 декабря 2015 года из-за потери ликвидности.

Мир

Этап газовых переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года. В следующий раз Украина, Россия и Еврокомиссия договорились встретиться в октябре. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Киев и Москва согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го.

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ОЭСР резко понизила прогноз роста мировой экономики в 2019 году – до 2,9% с ожидавшихся ранее 3,2%. Прогноз на 2020 год был снижен на 0,4 процентного пункта по сравнению с майской оценкой, до 3%. По итогам 2018 года подъем реального ВВП составил 3,6%.

Совет директоров Microsoft одобрил программу выкупа собственных акций на сумму 40 млрд долларов и увеличил квартальные дивиденды на 11%. Это уже третья по счету программа buyback такого размера. Капитализация компании с начала года подскочила на 36,4% и составляет 1,05 трлн долларов.

Mercedes-Benz прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания. Об этом сообщил менеджер по развитию Daimler Маркус Шефер. По его словам, после запуска новой серии двигателей, которые появляться в автомобилях E-класс и S-класс, компания сосредоточится на электрификации.

Экспорт наручных часов из Швейцарии увеличился в августе на 2,4% в годовом измерении – до 1,44 млрд франков. При этом весь швейцарский экспорт в номинальном выражении сократился на 4,3%, импорт вырос на 3,4%.

Частичное объединение экономических систем с января 2021 года предполагает программа интеграции России и Беларуси, включая переход на единый налоговый кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики.

Не менее 24 человек погибли в Афганистане в результате взрыв во время предвыборного митинга президента страны, более 30 человек получили ранения. Президент в результате теракта не пострадал.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, а также назвал русских и израильтян "одной семьей с общей историей".

Завершено на 81% строительство газопровода "Северный поток- 2". Об этом сообщил "Газпром". По дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода. Ожидается, что прокладывающее трубы судно в октябре подойдет к морской границе с Данией, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.

Европейский парламент проголосовал за назначение на пост председателя Европейского центрального банка француженки Кристин Лагард, которая до недавнего времени возглавляла МВФ.

Достигло исторического максимума – 157 тыс. число криптовалютных кошельков, на которых хранится от 10 до 1 млн Bitcoin (ВТС). При этом на 1942 адресах находится от 1000 до 10 тыс. BTC. А на 800 тыс. адресов хранится хотя бы 1 BTC. Сейчас существуют не менее 20 млн кошельков, на которых находится хотя бы 1 доллар в первой криптовалюте.

Facebook в начале 2020 года запустит независимый наблюдательный орган, которому пользователи смогут пожаловаться на неправомерное удаление контента. Соцсеть рассчитывает привлечь к этой деятельности около 40 экспертов. Их будут назначать на 3 года. Каждую жалобу будет рассматривать группа из 5 экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения..

Саудовская Аравия полностью восстановила поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты предприятия Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

Испания 10 ноября проведет свои четвертые выборы за четыре года после того, как партиям не удалось выйти из многомесячного тупика из-за отсутствия большинства в парламенте.

Федеральное авиационное управление США пригласило представителей регулирующих органов десятков стран, где эксплуатировались Boeing 737 MAX, неформально обсудить процесс сертификации самолетов этой серии. Встреча запланирована на 23 сентября.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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