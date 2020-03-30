Рада приняла закон, который поможет украинцам пережить пандемию

Парламент изменил правила получения выплат, уплаты налогов и ведение документооборота во время всеукраинского карантина

Из-за пандемии коронавируса парламент одобрил ряд изменений, которые упрощают выпуск медицинской продукции, продлевает срок обращения за соцпомощью и вводят поддержку для работодателей.

Соответствующий законопроект № 3275 во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов на внеочередном заседании в понедельник.

Законопроект вносит изменения в Налоговый, Таможенный, Гражданский кодексы Украины, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта".

Данные изменения вводят поддержку для работодателей и сотрудников в условиях пандемии коронавируса.

В частности, расширен перечень оснований для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом.

Также вводится отсрочка подачи отчетов статистической информации в контролирующие органы, а в Кодекс законов о труде вносится норма о гибком режиме работы и работе на дому.

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Украинцы смогут для получения пособия по частичной безработице использовать в качестве аргумента необходимость соблюдать карантин.

Помимо этого, рядовые граждане смогут временно не платить штрафы и пени по кредитам, взятым до 2017 года. Документ также запрещает банкам повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.

А социальные выплаты благодаря новому закону будут выплачиваться автоматически.

Помимо этого, народные депутаты согласились продлить мораторий на проведение неналоговых проверок до 30 июня. Также до конца мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему. Кроме того, до 31 мая предлагают продлить сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.

Закон позволяет арендаторам не платить арендную плату, если они не смогли воспользоваться помещениями из-за введенного карантина.

Отдельный комплекс законодательных мер Верховная Рада одобрила для медицины. Так, парламентарии отменили НДС при ввозе в Украину лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом. А производители дезинфекторов временно получили возможность не регистрировать продукцию в Минздраве, чтобы быстро запустить их производство.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Рада ввела наказание за вывоз масок из Украины. Вывоз "запрещенных" медтоваров будет наказываться штрафом от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в киевские аптеки сегодня завезут крупную партию медицинских масок, которые пошили на украинских предприятиях.

Напомним, что ранее украинцев, которые массово возвращаются на родину в связи с пандемией коронавируса, не отправляли на обсервацию, они должны были самоизолироваться.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти договорились с отелями о возможности организации в них мест для обсервации. Правда, о каких именно гостиницах идет речь, Зеленский не уточнил.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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