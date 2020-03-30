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Рада приняла закон, который поможет украинцам пережить пандемию

30 марта, 17:26

Виктория Подолянец

Парламент изменил правила получения выплат, уплаты налогов и ведение документооборота во время всеукраинского карантина

Из-за пандемии коронавируса парламент одобрил ряд изменений, которые упрощают выпуск медицинской продукции, продлевает срок обращения за соцпомощью и вводят поддержку для работодателей.

Соответствующий законопроект № 3275 во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов на внеочередном заседании в понедельник.

Законопроект вносит изменения в Налоговый, Таможенный, Гражданский кодексы Украины, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта".

Данные изменения вводят поддержку для работодателей и сотрудников в условиях пандемии коронавируса.

В частности, расширен перечень оснований для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом.

Также вводится отсрочка подачи отчетов статистической информации в контролирующие органы, а в Кодекс законов о труде вносится норма о гибком режиме работы и работе на дому.

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Украинцы смогут для получения пособия по частичной безработице использовать в качестве аргумента необходимость соблюдать карантин.

Помимо этого, рядовые граждане смогут временно не платить штрафы и пени по кредитам, взятым до 2017 года. Документ также запрещает банкам повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.

А социальные выплаты благодаря новому закону будут выплачиваться автоматически.

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Помимо этого, народные депутаты согласились продлить мораторий на проведение неналоговых проверок до 30 июня. Также до конца мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему. Кроме того, до 31 мая предлагают продлить сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.

Закон позволяет арендаторам не платить арендную плату, если они не смогли воспользоваться помещениями из-за введенного карантина.

Отдельный комплекс законодательных мер Верховная Рада одобрила для медицины. Так, парламентарии отменили НДС при ввозе в Украину лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом. А производители дезинфекторов временно получили возможность не регистрировать продукцию в Минздраве, чтобы быстро запустить их производство.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Рада ввела наказание за вывоз масок из Украины. Вывоз "запрещенных" медтоваров будет наказываться штрафом от 8 до 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в киевские аптеки сегодня завезут крупную партию медицинских масок, которые пошили на украинских предприятиях.

Напомним, что ранее украинцев, которые массово возвращаются на родину в связи с пандемией коронавируса, не отправляли на обсервацию, они должны были самоизолироваться.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти договорились с отелями о возможности организации в них мест для обсервации. Правда, о каких именно гостиницах идет речь, Зеленский не уточнил.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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налоги Верховная Рада карантин выплаты коронавирус пандемия документооборот

Источник: Сегодня

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