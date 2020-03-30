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Рада поддержала закон о банках, на котором настаивал МВФ

30 марта, 17:03

Виктория Подолянец

Парламент проголосовал за закон, необходимый для новой программы с МВФ

Верховная Рада одобрила закон №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Важный для Украины закон поддержали в первом чтении 267 народных избранников.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривень за доллар США.

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Обновленный макропрогноз предполагает рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тысяч гривень, которая с учетом инфляции фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом; безработица на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мировая экономика, по словам главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, входит в рецессию, причем на худших условиях, чем в 2009 году.

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Также мы сообщали о том, что Нацбанк рассчитывает на сотрудничество с МВФ.

Напомним, каждый месяц карантина будет отнимать 2% роста ВВП.

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МВФ

Источник: Сегодня

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