Рада приняла закон о рынке земли: у Зеленского отреагировали

Принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения является историческим событием и первым шагом земельной реформы. Об этом в Facebook заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка – от эффективного земельного кадастра до системной поддержки наших фермеров. Среди наших задач – как всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, так и продовольственная безопасность и социально-экономическое укрепление украинского села", - написал он.

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Напомним, в ночь на вторник, 31 марта, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года. "За" проголосовали 259 народных депутатов.

Принятие этого закона было одним из условий для дальнейшего продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Убеждать парламентариев проголосовать за законопроект в Верховную Раду приехал президент Владимир Зеленский. Выступая в парламенте, президент заявил, что во время кризиса, вызванного распространением COVID-19, в Украине не может быть оппозиции.

Выступление Зеленского в Раде

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