Рада приняла закон об использовании земель: что изменится для украинцев

В рамках реализации земельной реформы Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2280 относительно использования земель. "За" проголосовали 320 народных депутатов.

Этот законопроект предлагает передать в ведение местных громад работу с целым рядом градостроительной и землеустроительной документации. В частности, местные власти сами смогут проводить пространственное планирование территории как в границах своего населенного пункта, так и за его пределами – в границах своих земель.

Каждая громада должна самостоятельно разработать комплексный план пространственного развития. В этом плане местные власти смогут по своему усмотрению менять целевое использование земли. Например, переводить земли сельхозназначения (не пригодные для обработки) в земли лесного фонда, промышленного назначения и т.п. Этот план нужно будет подать в Геокадастр, и все. Никаких специальных решений рай- или обладминистраций не потребуется.

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Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий у себя в Facebook назвал 5 основных изменений, которые вводит закон:

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зонирование земель в границах территорий общин и разработка комплексных планов пространственного развития громад, предоставление сельским, поселковым, городским советам функций планирования территории как в пределах населенных пунктов, так и за их пределами;

внесение сведений об ограничении в использовании земель, определенных градостроительной документацией, в Государственный земельный кадастр;

целевое назначение в пределах вида функционального назначения территории определяется собственником земельного участка самостоятельно в пределах соответствующей функциональной зоны и не требует разработки проекта землеустройства;

предоставление комплексным планам пространственного развития территорий общин, генеральным планам населенных пунктов, детальным планам территории статуса одновременно градостроительной документации и документации по землеустройству;

резервирование земель для размещения общественно-полезных объектов (дорог, мостов, линий электропередачи, объектов обороны и т.д.).

Напомним, Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование, в котором страна остро нуждается в разгар эпидемии коронавируса и накануне экономического кризиса.

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Спустя месяц глава государства подписал этот закон:

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