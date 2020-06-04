Рада проголосовала за новый закон "О таможенном тарифе Украины"

До этого были разногласия в товарных кодах страны-экспортера и Украины во время таможенного оформления импорта

В Украине, где активно борются с контрабандой, парламент одобрил новый закон "О таможенном тарифе Украины". За принятие соответствующего законопроекта №3228 за основу проголосовали 289 народных депутатов, принятие закона в целом с технико-юридическими правками поддержали 290 нардепов.

После публикации принятого закона утратит силу закон "О таможенном тарифе Украины" от 2014 года.

Целью принятия документа, говорится в пояснительной записке к документу, было ​​приведение законодательной базы в соответствие с системой общепризнанных норм международного права, в частности, с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров 2017 года (ГС-2017) и Комбинированной номенклатурой Европейского Союза (КН ЕС), с учетом обязательств в рамках ВТО.

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Таможенный тариф Украины построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2012 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в частности в странах Европейского сообщества и странах СНГ, с 1 января 2017 года осуществляется на основе ГС-2017.

В связи с этим возникает ряд осложнений, связанных, в частности, с разногласиями в товарных кодах страны-экспортера и Украины во время таможенного оформления импортируемой продукции. Также невозможно сопоставить таможенную статистику, предоставленную в рамках договоренностей об обмене статистической информацией.

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При этом проектом нового таможенного тарифа Украины не предусматривается изменение ставок ввозной пошлины на товары, меняется только их классификация, описание и дополнительные единицы измерения и учета отдельных товаров. В частности, законом предусмотрено применение с 1 апреля 2021 года в качестве дополнительных единиц измерения и учета для природного газа энергетических единиц (тыс. кВт-ч).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской области, подписав соответствующий указ.

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В Украине расходы общего фонда государственного бюджета в январе-марте 2020 года оказались меньше запланированных на 28,3 млрд грн, а недопоступления бюджета достигли 45 млрд грн. В доходной части бюджета не хватает 20 млрд грн от Государственной таможенной службы и 6,5 млрд грн от Государственной налоговой службы.

31 мая на границе с Венгрией произошли потасовки, куда стянули и военных. На пункте пропуска "Тиса", что на Закарпатье, водители и пассажиры около 50 транспортных средств с посылками итальянских заробитчан отказывались растаможить свой груз и перекрыли выезд из КПП для всех.

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