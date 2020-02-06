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Рада рассматривает закон о рынке земли: все подробности

6 февраля, 09:25

Сегодня решится, станет ли земля в Украине товаром

/ Фото: Сегодня

Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада намерена принять одно из самых важных решений, вызвавших в обществе бурю обсуждений – проголосовать финальную версию законопроекта о рынке земли.

Под Радой собираются противники этого решения. На самом деле, митинги и бурные протесты сопровождают законопроект с дня его внесения в парламент, и сегодняшний день исключением не станет. Национальная полиция уже усилила меры безопасности возле Верховной Рады.

Напомним основные моменты закона о рынке земли:

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  • участниками рынка могут быть физлица-граждане Украины, юридические лица, которые основаны гражданами Украины напрямую, государство и территориальные общины. Иностранцы к покупке земли не допускаются – по крайней мере, пока этот вопрос не будет вынесен на референдум;
  • приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица;
  • граждане другого государства, а также лица без гражданства могут получать сельхозучастки в собственность только в виде наследства. Но при этом они обязаны в течение года после получения в собственность провести их отчуждение, т.е. продать или каким-либо иным образом передать другому лицу из перечисленных выше категорий;
  • купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Подробнее – в нашей спецтеме рынок земли.

Мы внимательно следим за всем, что сегодня происходит внутри и снаружи Верховной Рады.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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