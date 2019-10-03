/ Фото: Getty Images

Верховная Рада разблокировала законопроект № 1073 о кешбэке , который также расширяет перечень видов деятельности, для которых применение регистраторов расчетных операций является обязательным.

Украинский парламент рассмотрел проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады от 20.09.2019 года о принятии в целом в качестве закона проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1073)", – сообщает пресс-служба ВРУ.

Как заявила народный депутат Нина Южанина, в последний момент в законопроект были добавлены поправки, которые создают неудобства для всех предпринимателей, в частности, вводятся штрафы для малого бизнеса.

Реклама

В ответ глава комитета по регламенту Сергей Кальченко заявил, что письменного заявления о нарушении регламента во время принятия данного законопроекта не было, поэтому комитет рекомендует Раде определиться по законопроекту путем голосования.

Проект постановления поддержали всего 108 нардепов, против – 15, воздержались – 166, не голосовали – 97 из 386 зарегистрированных в зале.

В тренде Рада разблокировала закон о кешбэке

После рассмотрения проекта постановления спикер может подписать законопроект № 1073 и передать его на подпись президенту

Напомним, 20 сентября Рада одобрила в целом законопроект № 1073 о кешбэке , который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции. "За" проголосовали 237 народных депутатов.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама