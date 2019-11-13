Рада сделала шаг к старту рынка земли, гривня набрала в весе: итоги дня

НАБУ заочно сообщило о подозрении по делу "VAB банка" Олегу Бахматюку и Денису Мальцеву

Фото: "Слуга народа" / Facebook

Общество

15 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о земельной реформе, предполагающей продажу сельхозземель.

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4,4 млрд грн заложено в госбюджете-2020 на поддержку кредитования в рамках земельной реформы. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

НАБУ заочно сообщило о подозрении по делу "VAB банка" его экс-владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления Денису Мальцеву.

Киев проведет инвентаризацию устаревшего жилого фонда, поскольку не менее 3 тысяч жилых домов (9 млн квадратных метров) в столице аварийные или непригодные для проживания. Об этом принял решение Киевсовет.

13 ноября метеорологи зафиксировали в Киеве новый температурный рекорд. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9°С.

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Включены в состав ВМС Украины полученные из США патрульные катера "Славянск" и "Старобельск", а также поисково-спасательное судно "Александр Охрименко".

Экономика

Укрепил на 14 копеек до 24,32 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 14 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 ноября.

Миссия МВФ начнет работать в Украине в четверг, 14 ноября. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Минфин провел после двухмесячного перерыва первичный аукцион по размещению 2-летних ОВГЗ в долларах, на котором разместил все выставленные облигации на 304,88 млн долларов и снизил ставку отсечения с 5,5% до 4,25% годовых.

Лидером по поставкам на экспорт в 2018 году среди товаров (в денежном выражении) было подсолнечное масло – его доля во всем экспорте составила 7,9%. Далее идут кукуруза (7,4%) и пшеница (6,3%). Совокупно эти три товара составляют 21,6% всего экспорта. Они принесли Украине 10,2 млрд долларов.

В тренде Рынок земли в Украине: как МВФ оценивает вопрос иностранцев

4,6 млрд долларов составляет сейчас общий объем валютных ОВГЗ. В октябре их было погашено на 461 млн долларов.

Вырос почти на 30% портфель кредитов населения в банках за июль-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Высокие темпы выдачи новых кредитов способствовали сокращению доли неработающих кредитов в этом сегменте до 38%.

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Составила 199,51 долл. за 1 тыс. куб. м средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре, что на 14,2% больше, чем в сентябре.

Экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также их компании выплатили банку 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Апелляционного суда Лондона.

Мир

Около 1 млн мигрантов работают сейчас в Польше, в их числе около 900 тыс. украинцев. Такие данные приводит Национальный банк страны.

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае действий "Нафтогаза Украины".

Выросли на 0,9% потребительские цены в Германии в октябре в годовом выражении. Темпы инфляции соответствуют сентябрьским и являются минимальными с ноября 2016 года.

Выручила 390 млн долларов в сентябре компания De Beers, крупнейший в мире продавец алмазов. Это на 31% выше показателя августа, но на 12% ниже уровня годичной давности. Месяцем ранее показатель был на 39% ниже уровня 2018 года. Рост продаж в компании объясняют улучшением настроений покупателей алмазов.

Компания Tesla построит в Германии свой первый европейский завод, на котором будет осуществляться сборка электрокаров Model 3 и Model Y. Свой первый завод за пределами США Tesla открыла в Шанхае.

Венеция страдает от крупнейшего наводнения за 50 лет. Уровень воды достиг 1,87 метра. Только один раз, с тех пор как начали вести записи в 1923 году, вода поднималась выше, достигнув 1,94 метра в 1966 году.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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