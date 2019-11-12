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Рада согласилась изменить рынок электроэнергии Украины

12 ноября, 12:48

НКРЭКУ может получить право устанавливать предельные цены на рынке электроэнергии «на сутки вперед»

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Верховная Рада, которая отложила запланированные на сегодня законопроекты о рынке земли, рассмотрела четыре законопроекта о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии". В итоге парламентарии приняли в первом чтении законопроект № 2233 – "за" проголосовали 295 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке, документ предоставляет профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) право устанавливать предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке до 1 июля 2023 года.

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Кроме того временно – до 1 апреля 2020 года – НКРЭКУ предоставляется право устанавливать тариф на отпуск электроэнергии производителям электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей.

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Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. Эксперты уже отмечали, что начавшаяся из-за новых законодательных норм экспансия электроэнергии из РФ на украинский рынок привела к появлению признаков нарушения критериев безопасности Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт-ч в сутки.

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Верховная Рада электроэнергия законопроект НКРЭКУ рынок электроэнергии

Источник: Сегодня

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