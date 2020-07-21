Рада согласилась ограничить госзакупки: что хотят изменить

Законопроект может вызвать проблемы с выполнением договоренностей с ЕС

Верховная Рада на внеочередном заседании 21 июля приняла за основу законопроект № 3739 "О публичных закупках", предусматривающий преференции для отечественного машиностроения при осуществлении госзакупок. "За" проголосовали 248 народных депутатов.

Реклама

Документ инициирует изменение работы системы государственных закупок ProZorro и предлагает установить обязательную местную составляющую при государственных закупках определенных видов машин – для нужд энергетики, ЖКХ и транспорта.

Авторы законопроекта отмечают, что он направлен на локализацию производства в Украине. Так, документ содержит требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% с 2021 года и 40-60% с 2024 года.

Читайте также: Детектор лжи и экономия: госзакупки в Украине заработали по-новому

В тренде Курс доллара изменит цены на АЗС: прогноз экспертов

Впрочем, как пишет "Экономическая правда", законопроект противоречит Соглашению об ассоциации Украины и ЕС. В этом соглашении есть отдельная глава о государственных закупках. Одним из прописанных принципов является недискриминационность. Отдельно указано, что описание работ, товаров и услуг не должно содержать конкретного места происхождения (кроме случаев, когда это обосновывается предметом контракта) и условия основания участников тендеров в той же стране, что и заказчик.

Реклама

Напомним, система ProZorro существует в Украине уже несколько лет. Публичные закупки полностью перешли в электронную форму еще в августе 2016 года. А с 19 июня все участники закупок в ProZorro могут использовать водяные знаки при загрузке документов в систему.

Как известно, в Украине продолжается спад промышленного производства. Поэтому еще до пандемии коронавируса и карантина украинскую экономику уже трясло. А дальше может быть еще сложнее. Эксперты уверяют: последствия кризиса неизбежно затронут каждого.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама