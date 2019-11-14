Рада упростила передачу дел от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС

Народные депутаты сегодня поддержали законопроект в двух чтениях

Фото: facebook.com/utg.ua

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2249, которым вносятся изменения в закон о публичных закупках, упрощающие переход прав и обязанностей по договорам "Укртрансгаза" к новому оператору ГТС Украины – ООО "ОГТСУ".

За документ в первом и втором чтении 14 ноября проголосовали 286 и 266 народных депутатов соответственно.

Законопроект разрешает новому оператору сроком на шесть месяцев заключать договора с "Укртрансгазом" без процедур закупки, что позволит ОГТСУ обеспечить беспрерывное предоставление услуг по транспортировке газа.

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Сегодня парламент также поддержал первом чтении законопроект № 2359-1, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс об освобождении от уплаты НДС операций по передаче имущества, находящегося в госсосбственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС, в том числе технологического газа. "За" проголосовали 257 нардепов.

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Новости "Сегодня" писали, что 31 октября Рада приняла закон, которым предусматривается отделение ГТС от "Нафтогаз Украины". Речь идет об анбандлинге. Новый оператор должен полноценно заработать с 1 января 2020 года.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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