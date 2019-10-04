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Рада утвердила Программу деятельности правительства

4 октября, 18:06

За это решение проголосовали 236 народных депутатов

Алексей Гончарук в Раде

Алексей Гончарук в Раде / Фото: Кабинет министров Украины

Верховная Рада в пятницу, 4 октября, утвердила Программу деятельности правительства на пять лет.

"За" проголосовали 236 народных депутатов.

Правительство внесло соответствующий проект постановления (№ 2186) 29 сентября.

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Подробнее о планах правительства читайте на сайте "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

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Ключевыми результатами успешной реализации Программы правительства определены:

  • рост экономики Украины на 40%;
  • 1 млн новых рабочих мест;
  • 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций;
  • очевидное развитие инфраструктуры, в частности все основные дороги (24 тыс. км) будут приведены в хорошее состояние;
  • обеспечение каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума;
  • уменьшение загрязнения окружающей среды как минимум на 20%;
  • положительный демографический тренд.

Ранее замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило рассказал сайту "Сегодня", что Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет ориентирована в первую очередь на рядового украинца, и поэтому не содержит конкретных управленческих планов.

Как изменится таможня, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Кабмин Верховная Рада Гончарук программа правительства

Источник: Сегодня

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