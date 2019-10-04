Рада утвердила Программу деятельности правительства

За это решение проголосовали 236 народных депутатов

Алексей Гончарук в Раде / Фото: Кабинет министров Украины

Верховная Рада в пятницу, 4 октября, утвердила Программу деятельности правительства на пять лет.

"За" проголосовали 236 народных депутатов.

Правительство внесло соответствующий проект постановления (№ 2186) 29 сентября.

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Ключевыми результатами успешной реализации Программы правительства определены:

рост экономики Украины на 40%;

1 млн новых рабочих мест;

50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций;

очевидное развитие инфраструктуры, в частности все основные дороги (24 тыс. км) будут приведены в хорошее состояние;

обеспечение каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума;

уменьшение загрязнения окружающей среды как минимум на 20%;

положительный демографический тренд.

Ранее замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило рассказал сайту "Сегодня", что Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет ориентирована в первую очередь на рядового украинца, и поэтому не содержит конкретных управленческих планов.

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