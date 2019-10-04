Рада утвердила Программу деятельности правительства

Верховная Рада в пятницу, 4 октября, утвердила Программу деятельности правительства на пять лет.
"За" проголосовали 236 народных депутатов.
Правительство внесло соответствующий проект постановления (№ 2186) 29 сентября.
Подробнее о планах правительства читайте на сайте "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет
Ключевыми результатами успешной реализации Программы правительства определены:
- рост экономики Украины на 40%;
- 1 млн новых рабочих мест;
- 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций;
- очевидное развитие инфраструктуры, в частности все основные дороги (24 тыс. км) будут приведены в хорошее состояние;
- обеспечение каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума;
- уменьшение загрязнения окружающей среды как минимум на 20%;
- положительный демографический тренд.
Ранее замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило рассказал сайту "Сегодня", что Программа деятельности правительства на ближайшие пять лет ориентирована в первую очередь на рядового украинца, и поэтому не содержит конкретных управленческих планов.
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