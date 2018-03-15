Рада уволила Гонтареву из Нацбанка

Сегодня, 13:43

Глава НБУ не работала девять месяцев, но формально оставалась на посту

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ
Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Верховная Рада Украины уволила главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву. "За" постановление №7500 проголосовали 342 депутата. "Против" был только один нардеп.

Перед увольнением Гонтарева отчиталась перед парламентом – этого требует закон. По ее словам, впервые в Украине глава НБУ уволен не по политическим причинам. Гонтарева уверена, что свою миссию на этом посту она полностью выполнила. Депутаты, впрочем, вновь поставили ей в упрек девальвацию гривни и массовое банкротство банков.

Напомним, в середине января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия. 

Гонтарева фактически не работает в НБУ с мая 2017 года, однако формально не была уволена – парламент долго ждал представления от президента. Смолий все это время исполнял обязанности главы Нацбанка.

5 февраля комитет Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить главу НБУ Валерию Гонтареву и назначить на ее должность действующего исполняющего обязанности главы Нацбанка Якова Смолия. Предполагалось, что Гонтареву уволят до конца февраля, но рассмотрение вопроса затянулось до середины марта.
нбу, отставка, Верховная Рада, увольнение, должность, гонтарева, смолий, глава НБУ

Вы сейчас просматриваете новость "Рада уволила Гонтареву из Нацбанка". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Яков Смолий. Фото: пресс-центр НБУ

Смолий рассказал о кадровой политике в НБУ, если он возглавит регулятор

5 Февраля, 17:33

В Раде планируют назначить преемника Гонтаревой в течение февраля

Экономика

Фото: AFP

НБУ подсчитал, сколько Украина получит от МВФ

25 Января, 15:16

Пересмотр программы МВФ зависит от выполнения Украиной определенных условий, напомнил Смолий
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Гонтарева прокомментировала новый скандал вокруг ПриватБанка

22 Января, 10:58

Глава НБУ верит, что история с национализацией хорошо закончится для Украины

Бизнес

Валерия Гонтарева. Фото: AFP

Жизнь после отставки: Гонтарева раскрыла планы на будущее

22 Января, 10:07

Глава НБУ за девять месяцев определилась, чем хочет заниматься
Загрузка...