Рада уволила Гонтареву из Нацбанка
Глава НБУ не работала девять месяцев, но формально оставалась на посту
Верховная Рада Украины уволила главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву. "За" постановление №7500 проголосовали 342 депутата. "Против" был только один нардеп.
Перед увольнением Гонтарева отчиталась перед парламентом – этого требует закон. По ее словам, впервые в Украине глава НБУ уволен не по политическим причинам. Гонтарева уверена, что свою миссию на этом посту она полностью выполнила. Депутаты, впрочем, вновь поставили ей в упрек девальвацию гривни и массовое банкротство банков.
Напомним, в середине января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия.
Гонтарева фактически не работает в НБУ с мая 2017 года, однако формально не была уволена – парламент долго ждал представления от президента. Смолий все это время исполнял обязанности главы Нацбанка.
5 февраля комитет Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить главу НБУ Валерию Гонтареву и назначить на ее должность действующего исполняющего обязанности главы Нацбанка Якова Смолия. Предполагалось, что Гонтареву уволят до конца февраля, но рассмотрение вопроса затянулось до середины марта.
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