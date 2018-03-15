Рада уволила Гонтареву из Нацбанка

Глава НБУ не работала девять месяцев, но формально оставалась на посту

Верховная Рада Украины уволила главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву. "За" постановление №7500 проголосовали 342 депутата. "Против" был только один нардеп.

Перед увольнением Гонтарева отчиталась перед парламентом – этого требует закон. По ее словам, впервые в Украине глава НБУ уволен не по политическим причинам. Гонтарева уверена, что свою миссию на этом посту она полностью выполнила. Депутаты, впрочем, вновь поставили ей в упрек девальвацию гривни и массовое банкротство банков.

Напомним, в середине января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Якова Смолия.

Гонтарева фактически не работает в НБУ с мая 2017 года, однако формально не была уволена – парламент долго ждал представления от президента. Смолий все это время исполнял обязанности главы Нацбанка.

5 февраля комитет Верховной Рады Украины по финансовой политике и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить главу НБУ Валерию Гонтареву и назначить на ее должность действующего исполняющего обязанности главы Нацбанка Якова Смолия. Предполагалось, что Гонтареву уволят до конца февраля, но рассмотрение вопроса затянулось до середины марта.