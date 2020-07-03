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Рада уволила Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета

3 июля, 17:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сам глава АМКУ на рассмотрение вопроса в зал Верховной Рады не явился

Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, который занимал этот пост с мая 2015 года. За соответствующее постановление №3784 проголосовали 226 народных депутатов, что является минимально необходимым количеством голосов для принятия решения, передает УНИАН.

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По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 2 июля комитет получил заявление Терентьева о своей отставке и по итогам своего заседания рекомендовал парламенту удовлетворить его.

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Сам глава АМКУ на рассмотрение вопроса в зал Верховной Рады не явился.

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Отметим, на сегодняшнем внеочередном заседании Верховная Рада также поддержала президентское представление на увольнение Якова Смолия с должности руководителя Национального банка Украины. Данный проект постановления поддержали 286 народных депутатов.

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Выступая в Верховной Раде Яков Смолий заявил, что его решение подать в отставку не означает, что институциональная независимость НБУ сломлена. Однако чиновник считает, что этот его шаг – предупреждение о пересечении "красной линии".

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Верховная Рада АМКУ Юрий Терентьев

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