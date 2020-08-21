Рада ужесточит штрафы за долги по коммуналке: как накажут неплательщиков

Перед самыми каникулами Верховная Рада серьезно озаботилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект, предлагающий провести всеобщую реструктуризацию долгов за ЖКУ и при этом ужесточить наказания для неплательщиков. Как накажут должников – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".
За какую форму реструктуризации проголосуют народные депутаты, может решиться уже в ближайшее время. Напомним, такое обязательство Украина брала перед МВФ при подписании новой кредитной программы. Пункт 27.e "Меморандума об экономической и финансовой политике" так и называется: "Реструктуризация долга и взыскание платежей".
"Мы рассмотрим вопрос задолженности и платежной дисциплины домохозяйств, ТКЭ и облгазов для обеспечения непрерывности получения газовых номинаций и содействия развитию конкурентного рынка. Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взыскания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в этом пункте.
Новую систему наказаний предлагает законопроект №6313. Что она собой представляет:
- По постановлению суда долги за ЖКУ будут удерживаться из зарплат должников. В качестве погашения долга придется отдавать 50% зарплаты до полного погашения задолженности (сейчас – максимум 20%).
- По постановлению суда может быть также изъято имущество должника (причем, как говорится в законопроекте, обращение взыскания на зарплату не мешает одновременно направить взыскание еще и на имущество). Лишиться имущества можно в том случае, если размер долга втрое или больше превышает установленную Кабмином сумму долга, обязательную для реструктуризации.
- Если сумма задолженности превышает сумму платежей за один год, на должника, помимо взыскания долга, накладывается штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если платежи за ЖКУ не вносились два года, штраф возрастает до 30%, пять лет – до 50% суммы долга.
По постановлению госисполнителя должнику может быть запрещено до полного погашения долга по жилкомуслугам:
- Выезжать за пределы Украины
- Управлять транспортными средствами
- Пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и другим оружием
- Охотиться.
Напомним, нынешний кандидат в мэры Киева Сергей Притула предлагает повысить коммунальные тарифы.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Запрет на вождение автомобиля и взыскание половины зарплаты: должников по ЖКХ хотят наказывать строже".
Подробнее о долгах за коммуналку и о том, как депутаты намерены решить эту проблему, смотрите в сюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк