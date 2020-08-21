Рада ужесточит штрафы за долги по коммуналке: как накажут неплательщиков

Если долг в три раза превышает установленную Кабмином сумму, обязательную для реструктуризации, можно лишиться имущества

Перед самыми каникулами Верховная Рада серьезно озаботилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект, предлагающий провести всеобщую реструктуризацию долгов за ЖКУ и при этом ужесточить наказания для неплательщиков. Как накажут должников – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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За какую форму реструктуризации проголосуют народные депутаты, может решиться уже в ближайшее время. Напомним, такое обязательство Украина брала перед МВФ при подписании новой кредитной программы. Пункт 27.e "Меморандума об экономической и финансовой политике" так и называется: "Реструктуризация долга и взыскание платежей".

"Мы рассмотрим вопрос задолженности и платежной дисциплины домохозяйств, ТКЭ и облгазов для обеспечения непрерывности получения газовых номинаций и содействия развитию конкурентного рынка. Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взыскания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в этом пункте.

Новую систему наказаний предлагает законопроект №6313. Что она собой представляет:

По постановлению суда долги за ЖКУ будут удерживаться из зарплат должников. В качестве погашения долга придется отдавать 50% зарплаты до полного погашения задолженности (сейчас – максимум 20%).

По постановлению суда может быть также изъято имущество должника (причем, как говорится в законопроекте, обращение взыскания на зарплату не мешает одновременно направить взыскание еще и на имущество). Лишиться имущества можно в том случае, если размер долга втрое или больше превышает установленную Кабмином сумму долга, обязательную для реструктуризации.

Если сумма задолженности превышает сумму платежей за один год, на должника, помимо взыскания долга, накладывается штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если платежи за ЖКУ не вносились два года, штраф возрастает до 30%, пять лет – до 50% суммы долга.

По постановлению госисполнителя должнику может быть запрещено до полного погашения долга по жилкомуслугам:

Выезжать за пределы Украины

Управлять транспортными средствами

Пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и другим оружием

Охотиться.

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Напомним, нынешний кандидат в мэры Киева Сергей Притула предлагает повысить коммунальные тарифы.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Запрет на вождение автомобиля и взыскание половины зарплаты: должников по ЖКХ хотят наказывать строже".

Подробнее о долгах за коммуналку и о том, как депутаты намерены решить эту проблему, смотрите в сюжете:

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