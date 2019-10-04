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Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов

4 октября, 20:14

Депутаты на голосовании в пятницу поддержали законопроекты № 1049 и № 1051

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада в пятницу, 4 октября, приняла два законопроекта, которые вводят единый счет для уплаты налогов и сборов, а также единого социального взноса.

За проект закона № 1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" во втором чтении и в целом проголосовали 255 парламентариев.

В свою очередь законопроект № 1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" во втором чтении и в целом поддержали 274 народных депутата.

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Теперь законопроекты должны подписать спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

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Новости "Сегодня" писали, что на этой неделе Верховная Рада отказалась отменить решение о принятии закона о кешбэке и электронных чеках.

Между тем чиновники всех уровней заверили, что новые налоговые правила не скажутся на деятельности физических лиц-предпринимателей:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Источник: Сегодня

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