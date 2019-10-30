Рада запретила сплошную вырубку лесов на горных склонах Карпат

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Борьба с уничтожением лесов в Украине продолжается. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0873 о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

"За" соответствующий законопроект в целом на пленарном заседании в среду, 30 октября, проголосовал 301 народный депутат.

Законопроектом предлагается установить запрет на проведение сплошных рубок в горных елово-буковых древостоях, сплошных рубок главного пользования и любых других сплошных рубок в высокогорных лесах, в лесах в лавиноопасных и селеопасных бассейнах и в берегозащитных участках леса в Карпатском регионе Украины, кроме разработки сплошных ветровалов и буреломов, а также поврежденных болезнями и вредителями насаждений.

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Предлагается также расширить до 2030 года сеть лесных автодорог с твердым покрытием в лесах региона до 10 км на 1 тыс. га.

Авторами законопроекта являются депутаты из разных фракций – Ирина Подоляк, Ярослав Москаленко, Татьяна Острикова, Артур Герасимов, Елена Сотник.

Напомним, ранее Харьковскую область посетил с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский. Одним из поводов его поездки стала массовая незаконная вырубка деревьев в лесах региона.

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