Ради бизнеса: Шмыгаль назвал общую задачу Кабмина и Нацбанка

Кабинет министров планирует продолжить конструктивное сотрудничество с Национальным банком Украины (НБУ). Об этом заявил во время общения премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее обратился к новому главе НБУ Кириллу Шевченко.

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"Хочу заверить, что сотрудничество правительства и Нацбанка, которое основывается на законных основаниях, оно абсолютно конструктивное и будет развиваться", – цитирует Шмыгаля УНИАН.

Премьер-министр уточнил, что один из важных вопросов этого сотрудничества – дешевые кредиты для бизнеса.

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"Правительство совместно с Национальным банком должны создать условия, когда коммерческие банки смогут на абсолютно конкретных условиях предоставлять кредитные средства для украинского бизнеса, который сегодня остро нуждается в дешевом кредитном ресурсе", – сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее Кирилл Шевченко и сам называл целью Нацбанка создание условий для развития кредитования реального сектора экономики:

Как известно, предыдущий глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление. В свою очередь в Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ. 16 июля председателем Нацбанка был назначен Кирилл Шевченко.

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