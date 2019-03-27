Расчетные операции по-новому: в Украине проведут эксперимент
Минфин утвердил перечень из восьми проектов новых РРО
Министерство финансов Украины утвердило список программно-технических комплексов, которые участвуют в экспериментальном проекте в сфере регистрации расчетных операций (РРО).
Об этом 27 марта написала пресс-служба Минфина на странице в Facebook.
В сообщении сказано, что межведомственная рабочая группа рекомендовала для эксперимента восемь проектов новых РРО.
"В шести из рекомендованных проектов реализация фискальных функций осуществляется с помощью электронной подписи с использованием защищенных носителей личных ключей (в одном из проектов реализована технология MobileID). Два других – "модифицированная" технология НБУ", – отмечает пресс-служба.
В Минфине также добавили, что до 1 апреля Государственная фискальная служба (ГФС) должна обеспечить регистрацию этих новейших моделей в реестре РРО.
Среди новых проектов – система E-Receipt, разработанная ГФС, а остальные – обществами с ограниченной ответственностью. Информация обнародована на сайте Минфина.
Напомним, в 2018 году Министерство экономического развития и торговли сообщало, что в Украине 107,6 тысячи предпринимателей используют 280,5 тысячи кассовых аппаратов.
В свою очередь Кабинет министров Украины утвердил проведение проекта, в ходе которого разрешили использование новейших технических средств вместо старых кассовых аппаратов в магазинах и банках.
В октябре прошлого года Минфин упростил использование кассовых аппаратов в Украине:
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