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Расчетные операции по-новому: в Украине проведут эксперимент

Сегодня, 21:27

Минфин утвердил перечень из восьми проектов новых РРО

Фото: Pixabay
Расчетные операции по-новому: в Украине проведут эксперимент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bcb/c96/5c9bcbc96b6e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bcb/c96/5c9bcbc96b6e2.jpg Экономика Минфин утвердил перечень из восьми проектов новых РРО

Министерство финансов Украины утвердило список программно-технических комплексов, которые участвуют в экспериментальном проекте в сфере регистрации расчетных операций (РРО).

Об этом 27 марта написала пресс-служба Минфина на странице в Facebook.

В сообщении сказано, что межведомственная рабочая группа рекомендовала для эксперимента восемь проектов новых РРО.

"В шести из рекомендованных проектов реализация фискальных функций осуществляется с помощью электронной подписи с использованием защищенных носителей личных ключей (в одном из проектов реализована технология MobileID). Два других – "модифицированная" технология НБУ", – отмечает пресс-служба.

В Минфине также добавили, что до 1 апреля Государственная фискальная служба (ГФС) должна обеспечить регистрацию этих новейших моделей в реестре РРО.

Среди новых проектов – система E-Receipt, разработанная ГФС, а остальные – обществами с ограниченной ответственностью. Информация обнародована на сайте Минфина.

Напомним, в 2018 году Министерство экономического развития и торговли сообщало, что в Украине 107,6 тысячи предпринимателей используют 280,5 тысячи кассовых аппаратов.

В свою очередь Кабинет министров Украины утвердил проведение проекта, в ходе которого разрешили использование новейших технических средств вместо старых кассовых аппаратов в магазинах и банках.

В октябре прошлого года Минфин упростил использование кассовых аппаратов в Украине:

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Тег Минфин, расчет, ГФС, РРО

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